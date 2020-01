Kreće sezona skijanja na Sljemenu, no Sljemenska cesta će biti još duže zatvorena; evo kako ćete stići do zagrebačkog skijališta

Ovu subotu 11. siječnja započinje nova skijaška sezona. Skijašima će od 09:00 do 16:00 sati na raspolaganju biti Crveni spust i Bijela livada te bijela vučnica i žičara trosjedežnica, no iz Grada su ujedno javili da će produljiti radove na Sljemenskoj cesti

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje žičare, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme), od ponedjeljka 13. 01. 2020. godine do petka 13. 03. 2020. godine, radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 09,00 sati do 16,00 sati bit će zatvorena za sav promet.