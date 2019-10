ZET će dignuti kredit za žičaru od 450 milijuna kuna

Skupština Grada Zagreba donijela je većinom glasova, 26 za i 18 protiv, odluku prema kojoj Grad može dati jamstvo tvrtki u svom vlasništvu za zaduženje s dosadašnjih 50 na 550 milijuna kuna

Matej Mišić (SDP) naveo je da ne zna ni za jednu žičaru u svijetu koja košta 560 milijuna kuna.

'Možemo li išta financirati iz proračuna, a da se za to ne diže kredit? Riječ je o 12 godina starom projektu - zašto se u 12 godina nije osigurao novac? Sve to dovodi nas do pitanja u kakvom su stanju gradske financije. A gradonačelnik je najavio još dva kapitalna projekta; obnovu maksimirskog stadiona i tramvajsku prugu do zračne luke', kazao je Mišić.

Iz Grada su pak poručili da su njihove projekcije pokazale da će ovo jamstvo dignuti nivo zaduženja za 1,5-postotni poen, što je, kako su rekli, još uvijek debelo ispod onog što je dopušteno zakonom. Prema tvrdnjama, Grad Zagreb je trenutno na 14 posto, a ukupno godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi onoj u kojoj se zadužuje.