Stojak kritizirao Bandićevo trošenje novca Zagrepčana: S cijenom od 560 milijuna kuna žičara je trebala ići do Bistre

Većinom glasova, 26 za i 18 protiv, zastupnici u Skupštini grada Zagreba usvojili su izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za prvih šest mjeseci 2019. I dok je oporba mahom kritizirala loše planiranje i lošu realizaciju pojedinih stavki, od HDZ-ovaca se moglo čuti da daju potporu jer je izvještaj u plusu i kako je riječ o rekordnoj godini po povlačenju novca iz fondova EU-a zahvaljujući sinergijskom učinku Vlade i Grada

iz minusa u plus

'Na zakupnine smo potrošili 257 milijuna kuna, a od zakupnina smo dobili 46 milijuna. Negdje oko 190 milijuna kuna Zagreb plaća više za zakupnine nego što dobiva od njih. Nekih gradovi, poput Dubrovnika, imaju polovinu prihoda od svoje imovine. Zbog takvih stvari neću podržati ovaj prijedlog', kazao je Ferdelji.

Tomislav Tomašević u ime kluba Lijevog bloka kazao je da se polugodišnji izvještaj o izvršenju zapravo treba nazvati izvještaj o neizvršenju.

'Iskorištenost sredstava za gospodarenje otpadom bila je manja od četiri posto. Za odlagalište otpada od predviđenih 14 milijuna kuna realizirano je manje od četiri milijuna kuna. Za Centar za gospodarenje otpadom od planiranih 49 milijuna kuna realizirano je tek četiri posto. To govori kako brzo gradska uprava rješava probleme s otpadom. Za objekte kapitalne djelatnosti indeksi pokazuju oko 15 posto. Za vrtiće manje od pet posto. Manje 12 milijuna kuna je predviđeno za vrtiće. I onda je od tih mizernih 12 milijuna realizirano manje od pet posto. A Ljeto na Savi koštalo je više od 12 milijuna kuna. Za zdravstvene objekte realizirano je 17 posto, sportske 24 posto. Mogu razumjeti to da se zbog dinamike više potroši u drugom polugodištu, ali ne mogu vjerovati da je takva porazna statistika u svim stavkama. Ovo su najosnovniji razlozi za to što nećemo podržati prijedlog izvršenja', kazao je Tomašević.