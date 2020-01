Najbolji Hrvat na Sljemenu: Moram postati bolji skijaš da bih pobjeđivao...

Ne smijem biti nezadovoljan, ali da sam zadovoljan - nisam ni blizu, rekao je hrvatski skijaški reprezentativac Istok Rodeš nakon što je osvojio tek 25. mjesto na ovogodišnjem izdanju slaloma za Svjetski kup na sljemenskom Crvenom spustu

'Nisam uspio naći osjećaj. Par zavoja potegnem pa neka sitna greška. Nisam našao onaj pravi natjecateljski ritam. Takav je bio dan. Svako toliko se nešto dogodilo, nešto što me izbacilo iz ritma. Po treninzima je ovo puno lošije, ali ovo što sam izvukao na utrci, to je realnost. Ja znam da mogu puno bolje, ali trebam to pokazati. Znam da nije najbolje, ali to je današnja realnost', analizirao je Istok Rodeš nastup u kojem ni u jednoj od dvije vožnje nije briljirao.