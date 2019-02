Grbin na raspravi o avionima: Povlačili su nas za nos i pravili se da je sve u redu

Tek u poslijepodnevnim satima u Saboru je započela rasprava o SDP-ovoj interpelaciji o nabavci izraelskih borbenih aviona. Očekuje se burna rasprava koja bi trebala potrajati do kasno u noć

Uvodno je interpelaciju predstavio SDP-ov Peđa Grbin , kazavši da je nabava aviona trebala biti najveća pojedinačna nabava u MORH-u. 'No zbog tvrdoglavosti i nekompetentnosti onog koji je bio zadužen za to pretvorena je u fijasko', rekao je Grbin uvodno.

Uvodno se obratio i predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Plenkovića je upitao kako će se ovo odraziti na naš status u NATO-u i hoće li imati posljedice na naše odnose sa SAD-om. 'Ako ste sve znali, zašto ste lagali? Zašto ste inzistirali na kupnji baš tih aviona? Jeste li svjesni da ste ugrozili ugled zemlje?', upitao je.

'Tko je puštao u medije tajne i klasificirane podatke o nacionalnoj sigurnosti', kazao je Bernardić, kazavši da je to danas najvažnije pitanje.

Citirao je umirovljenog vojnog pilota Ivana Selaka. 'Kada se ide u ozbiljnu nabavu, onda se ne radi tako. Ovaj stručni tim igrao je utakmicu, izgubio je, a oni koji izgube utakmicu idu sa svjetskog prvenstva', rekao je Bernardić.

'Zbog nezabilježene političke korupcije, kao i zbog toga što građani ne vjeruju više institucijama naše države, vrijeme je za prijevremene izbore, ako vam je do građana stalo', rekao je Bernardić.

Grbinu je replicirala HDZ-ova Sanja Putica. 'Defamirate posao političara, Krstičević je političar s 33 tisuće preferencijalnih glasova i general Hrvatske vojske koji je vojsci vratio dostojanstvo', kazala je Putica i spočitnula Grbinu remont MIG-ova iz vremena SDP-ove Vlade.

Grbin joj je odgovorio da je i on odvjetnik ali da njegovo prethodno zanimanje nije važno za posao političara.'Krstičević je general, doduše nečasno otpušten general i to zbog kršenja zakona', odgovorio je Grbin.

'Političar Damir Krstičević je sjajan političar i vojnik. Odite u vojarne i vidite što vojnici kažu o njemu. Cijeli uspjeh vaše Vlade je da su MIG-ovi odletjeli u Ukrajinu, a vratili se u kariolu', kazao je Grbinu Branko Bačić.

'On je možda divan čovjek, no to me ne zanima. Mene zanima kako obnaša svoj posao, a to u ovom slučaju nije dobro', odgovorio je Grbin.

Podsjetimo, interpelaciju je potpisalo 16 SDP-ovih saborskih zastupnika, kojom, kažu, žele prisiliti Vladu da u parlamentu pred zastupnicima sumira sve ono što se dogodilo i što je pošlo krivo u propaloj kupnji borbenih aviona, te postoji li i kolika je odgovornost ministra obrane i potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića te premijera Andreja Plenkovića.

Podnositelji interpelacije smatraju da Vlada, a posebno Ministarstvo obrane, nisu postupali transparentno u postupku nabave, da nisu vodili računa o ukupnim interesima Hrvatske, te da je njime ugrožena sigurnost Hrvatske i njen vanjsko-politički položaj.

Traže od Vlade da u roku od petnaest dana obavijesti Hrvatski sabor o postupku nabavke eskadrile višenamjenskih borbenih aviona, posebice o upozorenjima i uputama koje je davala Vlada Sjedinjenih Američkih Država (tzv. non-paper).

Također podnositelji traže da prije pokretanja novog postupka nabavke aviona Ministarstvo obrane mora dobiti prethodnu suglasnost Odbora za obranu Hrvatskog sabora, sukladno Zakonu o obrani.