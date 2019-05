Dolazi pogoršanje vremena, a Vakula i za vikend prognozira kišu, munje i snijeg...

Nastavlja se promjenljivo i za doba godine relativno hladno vrijeme pa će nakon dva suha dana, u četvrtak opet u većini Hrvatske biti kiše, ponegdje i obilnijih pljuskova s grmljavinom, prognozira Zoran Vakula

Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 10 °C , a najviša poslijepodnevna uglavnom 13 ili 14 °C. I u središnjoj će Hrvatskoj dnevni hod temperature biti mali, uglavnom od 10 do 14 °C, jer će sve do kasnog poslijepodneva biti oblačno, uz kišu, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom , te mjestimice umjerenim jugozapadnim vjetrom.

U drugom dijelu dana razvedravanje i slabljenje vjetra. Temperatura zraka ujutro od 6 do 9 °C, uz more 10 do 12 °C, a poslijepodne 14 do 17 °C, u gorju oko 12 °C.

I u Dalmaciji oblačnije i ujutro toplije nego du srijedu, uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu, te uz umjereno i jako jugo, na udare gdjegod i olujno, uz koje će more biti umjereno valovito i valovito. Podjednako valovito i vjetrovito zbog umjerenog i jakog juga bit će i na jugu Hrvatske, uz povremenu kišu uglavnom poslijepodne, kada su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura zraka bit će uglavnom između 11 i 17 °C.