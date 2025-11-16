Kreće nova operacija? Američki nosač zrakoplova stigao na Karibe

U četvrtak je američki ministar obrane Pete Hegseth , koji se nedavno počeo zvati "ministrom rata", najavio operaciju Južno koplje kojemu je cilj borba protiv krijumčarenja narkotika u regiji. Nije otkrio detalje o konkretnim napadima ili lokacijama.

Nosač zrakoplova već je već prije nekoliko dana stigao do operativne zone Američkog južnog zapovjedništva, koja se proteže preko Karipskog mora i voda koje graniče sa Središnjom i Južnom Amerikom.

Raspoređivanje nosača naredio je Pentagon s ciljem "uništenja transnacionalnih kriminalnih organizacija i suzbijanja narkoterorizma u obrani domovine", priopćila je mornarica.

Proteklih tjedana, američka vojska iznova je ciljala brodove koji navodno prevoze krijumčare drogom na Karibima i Pacifiku. Pentagon je potvrdio agenciji dpa da je do početka tjedna bilo 20 napada u kojima je ubijeno 79 ljudi.

Washington krivi bande, od kojih neke dolaze iz Venezuele, za priljev droge u SAD.

Caracas je osudio snažnu američku vojnu prisutnost kao prijeteću gestu.

Napadi su također izazvali međunarodne kritike i potaknuli Ujedinjene narode da pozovu SAD da se suzdrži od napada.

Raspoređivanje nosača zrakoplova potaknulo je nagađanja da Washington možda cilja na rušenje režima u Venezueli, koja ima najveće zalihe nafte na svijetu.

Trumpova administracija optužuje predsjednika Nicolasa Madura da je upleten u trgovinu drogom u SAD-u. Trump je također nedavno potvrdio da je odobrio tajne operacije CIA-e u Venezueli.