eskalacija napetosti

Američki nosač zrakoplova Gerald Ford premješten u Latinsku Ameriku

Bi. S. / Hina

11.11.2025 u 18:02

Gerald Ford
Gerald Ford Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Američki nosač zrakoplova Gerald Ford premješten je u regiju Latinske Amerike, rekli su američki dužnosnici u utorak, čime je dramatično eskaliralo gomilanje vojnih snaga uslijed napetosti s Venezuelom

Američki predsjednik Donald Trump naredio je u listopadu raspoređivanje Forda u regiju, čime se pridružio floti osam ratnih brodova, nuklearnoj podmornici i zrakoplovima F-35 koji se već nalaze na Karibima.

vezane vijesti

Ford, pušten u službu 2017., najnoviji je američki nosač zrakoplova i najveći na svijetu, s više od 5000 mornara.

Pentagon je potvrdio dolazak i priopćio da će Ford pomoći u 'suzbijanju trgovine narkoticima te degradaciji i demontiranju transnacionalnih kriminalnih organizacija'.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro tvrdi da je gomilanje američkih snaga osmišljeno kako bi ga se svrgnulo s vlasti.

Američka vojska do sada je izvela najmanje 19 napada na brodove koji su navodno prevozili drogu na Karibima i uz pacifičke obale Latinske Amerike, ubivši najmanje 76 osoba.

Posljednjih tjedana porasle su napetosti i između Sjedinjenih Država i Kolumbije, susjeda Venezuele. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RUSKI PRODOR

RUSKI PRODOR

Analitičari upozoravaju Ukrajince: 'Prijeti vam katastrofa, nitko se nakon toga više neće htjeti boriti'
eskalacija napetosti

eskalacija napetosti

Američki nosač zrakoplova Gerald Ford premješten u Latinsku Ameriku
Srpkinja, heroina Velikog rata

Srpkinja, heroina Velikog rata

Pavliček o odgodi izložbe: Ovo je razuman potez s kojim se smiruju tenzije

najpopularnije

Još vijesti