Krajnja desnica kreće u borbu za vlast usred Europe: 'Spremni smo preuzeti odgovornost'

Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u subotu u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj

"Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj a zatim i na saveznoj razini", rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfD-a u glavnog gradu savezne pokrajine Tirinške, Erfurtu. Dopredsjednica stranke Alice Weidel je rekla kako je AfD spreman "preuzeti odgovornost“. "AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj“, rekla je Weidel.

Propale Merzove politike I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a. Weidel je optužila kancelara Merza da vodi "politiku uperenu protiv Nijemaca“. Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika. "Politika 'protupožarnog zida' prema AfD-u je propala“, rekao je Chrupalla. On je ukazao na nove rezultate ispitivanja javnog mnijenja koje na saveznoj razini pokazuju podršku toj stranci od oko 30 posto građana. U saveznoj pokrajni Saska-Anhalt, gdje se u rujnu održavaju izbori, AfD može računati s apsolutnom većinom.