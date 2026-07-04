AFD

Krajnja desnica kreće u borbu za vlast usred Europe: 'Spremni smo preuzeti odgovornost'

M.Da./Hina

04.07.2026 u 19:20

Iako nisu osvojili parlamentarne izbore u Njemačkoj, AfD-u su pristigle brojne čestitke zbog vrlo dobrog izbornog rezultata
Iako nisu osvojili parlamentarne izbore u Njemačkoj, AfD-u su pristigle brojne čestitke zbog vrlo dobrog izbornog rezultata Izvor: EPA / Autor: Hannibal Hanschke
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Stranka Alternativa za Njemačku (AfD) potvrdila je na stranačkoj konvenciji u subotu u Erfurtu Alice Weidel i Tima Chrupallu kao predsjednike stranke i najavila da je spremna preuzeti vlast u Njemačkoj

"Dolazimo na vlast: prvo na pokrajinskoj a zatim i na saveznoj razini", rekao je Chrupalla obraćajući se zastupnicama na stranačkoj konvenciji AfD-a u glavnog gradu savezne pokrajine Tirinške, Erfurtu.

Dopredsjednica stranke Alice Weidel je rekla kako je AfD spreman "preuzeti odgovornost“. "AfD je nova narodna stranka u Njemačkoj“, rekla je Weidel.

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Propale Merzove politike

I Chrupalla i Weidel su njemačkom kancelaru i predsjedniku vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) Friedrichu Merzu predbacili nedemokratske metode i pokušaj političke izolacije AfD-a. Weidel je optužila kancelara Merza da vodi "politiku uperenu protiv Nijemaca“.

Manjem koalicijskom partneru u vladi Friedricha Merza, Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD) Weidel je predbacila da je izdala interese radnika. "Politika 'protupožarnog zida' prema AfD-u je propala“, rekao je Chrupalla.

On je ukazao na nove rezultate ispitivanja javnog mnijenja koje na saveznoj razini pokazuju podršku toj stranci od oko 30 posto građana. U saveznoj pokrajni Saska-Anhalt, gdje se u rujnu održavaju izbori, AfD može računati s apsolutnom većinom.

AFD
AFD Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN

Protuprosvjedi

Stranačka konvencija se održava popraćena masovnim prosvjedima uperenim protiv AfD-a, stranku čije mnoge pokrajinske podružnice Ured za zaštitu ustavnog poretka smatra ekstremno desnom strankom.

Oko 50.000 prosvjednika blokiralo je u subotu pristup velesajmu u Erfurtu gdje se održava dvodnevna konvencija. No većina poslanika kongresa je u dvoranu stigla dan ranije.

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