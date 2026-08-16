sve zbog klimatskih promjena

Veliki raskol u Merzovoj vladi: Socijaldemokrati žele povijesnu promjenu Ustava

M. Šu./Hina

16.08.2026 u 18:04

Friedrich Merz
Friedrich Merz Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
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Njemačka vlada duboko je podijeljena u pogledu prijedloga socijaldemokrata, mlađih partnera u konzervativnoj koaliciji kancelara Merza, a riječ je o izmjeni ustava čiji je cilj bolje koordinirati i financirati mjere politika u području klimatskih promjena dok toplinski valovi remete uobičajen život u zemlji.

Klimatske promjene pogađaju najveće europsko gospodarstvo jače nego ikada dosad - neviđen pad vodostaja Rajne, slaba berba za vinogradare i žetva za uzgajivače žitarica te porast broja šumskih požara.

Ministarstva koja drže socijaldemokrati (SPD) - okoliša, financija, socijalnih poslova, gradnje i razvoja - u nedjelju su predstavila zajednički akcijski plan za bolju zaštitu Njemačke od spomenutih rizika.

Dokument u koji je AFP imao uvid uključuje nacionalni akcijski plan protiv vrućina, promjene zakona o urbanističkom planiranju i plan o zaštiti radnika od ekstremnih temperatura.

U tekstu SPD spominje i namjeru da u njemački ustav unese točku o "zajedničkoj misiji prilagodbe klimatskim promjenama i misiji očuvanja prirode".

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Ustavni amandman je "preduvjet da savezna vlada sudjeluje u financiranju misija općina ili saveznih država i da dugoročno jamči klimatske mjere", kaže se u dokumentu.

Do ove bi se reforme postojeći mehanizmi financiranja trebali konsolidirati u zajednički plan "da bi se bolje koordinirali i nadopunjavali i da bi se zajamčila potrebna financijska sredstva", prema istom izvoru.

Kršćansko-demokratska unija (CDU) ipak je izrazila skepticizam prema prijedlogu. "Samo će konkretan prijedlog pokazati je li izmjena ustava preporučljiva", rekao je AFP-u Klaus Mack, potpredsjednik parlamentarne skupine CDU-a.

Posebno je izrazio sumnju u financijske posljedice ustavnog amandmana i raspodjelu ovlasti među ministarstvima.

Podrška konzervativaca ključna je za izmjenu ustava, koja zahtijeva dvotrećinsku većinu u donjem domu parlamenta.

Zelena stranka, koja je u oporbi, izrazila je spremnost kada je posrijedi potpora takvome prijedlogu, rekla je AFP-u njezina potpredsjednica Julia Verlinden.

No radikalno ljevičarska stranka Ljevica to smatra "praznim obećanjima", dok krajnje desni AfD sa svojim skeptičnim stavom prema klimatskim promjenama kategorički odbacuje zamisao.

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