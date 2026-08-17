Stižu novi pljuskovi i grmljavina - kiše može biti i do kraja tjedna

Promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje toplo. Prijepodne mjestimice kiša i pljuskovi, u Dalmaciji s grmljavinom, poslijepodne češća sunčana razdoblja no i dalje ne posve stabilno, glasi prognoza za utorak
Vjetar slab, ponegdje sjeverni, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 23 °C.
Najviša dnevna od 27 do 32 °C, pišu u Državnom hidrometeorološkom zavodu.
U srijedu pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja ali ne posve stabilno pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje praćenih grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj može pasti obilnija kiša.