Splićanka bez povoda napala kćer igrača Hajduka, vukla ju je za kosu i bacila na cestu

Splitska policija još uvijek traga za 22-godišnjakinjom koja je u srijedu navečer u trgovini BIPA u Poljičkoj ulici oko 19 sati ukrala nekoliko kozmetičkih proizvoda.

Nakon što je krenula prema izlazu, zaštitar ju je zaustavio i rekao joj da otvori torbu, no ona ga je fizički napala i potom pobjegla, piše Slobodna Dalmacija. Bježeći, došla je do pješačkog prijelaza u Gupčevoj ulici na Bačvicama, a baš u tom trenutku prelazila ga je devetogodišnja djevojčica, kći igrača Hajduka, doznaje Jutarnji.