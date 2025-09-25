SUKOB U SPLITU

Splićanka bez povoda napala kćer igrača Hajduka, vukla ju je za kosu i bacila na cestu

25.09.2025 u 11:36

Mlada kradljivica djevojčicu je uhvatila za kosu i divljački je bacila na cestu

Splitska policija još uvijek traga za 22-godišnjakinjom koja je u srijedu navečer u trgovini BIPA u Poljičkoj ulici oko 19 sati ukrala nekoliko kozmetičkih proizvoda.

Nakon što je krenula prema izlazu, zaštitar ju je zaustavio i rekao joj da otvori torbu, no ona ga je fizički napala i potom pobjegla, piše Slobodna Dalmacija. Bježeći, došla je do pješačkog prijelaza u Gupčevoj ulici na Bačvicama, a baš u tom trenutku prelazila ga je devetogodišnja djevojčica, kći igrača Hajduka, doznaje Jutarnji.

Bez ikakvog povoda, 22-godišnjakinja je djevojčicu uhvatila za kosu, divljački je povlačila i bacila na cestu te nastavila bježati.

