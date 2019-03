Kovač: HDZ BiH je vrlo jasno osudio postrojavanje četnika u Višegradu

Bivši ministar vanjskih poslova i predsjednik Odbora za vanjsku politiku HDZ-ov Miro Kovač u četvrtak je novinarima komentirao činjenicu da je HDZ BiH u parlamentu odbio osuditi četničko okupljanje u Višegradu pravdajući se proceduralnom greškom, rekavši da je "ključno da je HDZ BiH vrlo jasno osudio postrojavanje četnika u Višegradu“.

„Nisam stručnjak za parlamentarne procedure u BiH, ključno je da je vrlo jasno osuđeno postrojavanje četnika u Višegradu. Važno je da se u BiH u korijenu sasječe svako okupljanje i svaki pokušaj okupljanja koji je baziran na ideologijama ekstremizma, širenja međunacionalne mržnje i nasilja“, poručio je Kovač.

Istaknuo je da je HDZ BiH to osudio te kako je važno da zbog stabilnosti BiH ubuduće takvih pojava i okupljanja nema. Na pitanje zašto to nije prošlo u parlamentu, ponovio je da „nije stručnjak za parlamentarnu proceduru u BiH i da je bitno da je to jasno izrečeno, napisano, poručeno i ubuduće takve stvari treba sasjeći u korijenu“.