Kotromanović: Ja mislim da je zbog taštine Putin u stanju napraviti sve pa i upotrijebiti nuklearno oružje

Vojni analitičar i bivši ministar obrane Ante Kotromanović 30 dana nakon početka rata komentirao je situaciju u Ukrajini

Na pitanje što Vladimir Putin može još napraviti, koji je njegov as u rukavu Kotromanović je odgovorio:

'Znamo njegove ciljeve. Imali su tri glavna cilja napada. Odmah gore kod Markiva prema Kijevu, to je bio jedan glavni smjer. Drugi preko Harkiva i Sumija. I treći dolje s Krima. Dok su snage kod Donecka trebale biti najbolje vezane. Oni su se trebali spojiti negdje kod rijeke Dnjepar u sredini, odsjeći glavne snage ukrajinske vojske i na taj način završiti rat.

Putin je to očito sve to mislio završiti i 9. svibnja napraviti jedan veliki mimohod, kako on to radi svake godine i proglasiti pobjedu. E sad, što on može napraviti u ovih 30 dana? Mi sada vidimo što je ruska vojska u stanju učiniti u ovih 30 dana. Oni su ostvarili određeni uspjeh. Nisu ostvarili sve svoje ciljeve, ali imaju uspjeh. Ja nisam sklon podcjenjivanju njihovog umijeća ratovanja.