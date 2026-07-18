Kosovo traži od Bruxellesa da priprijeti Srbiji zbog izjave o etničkom čišćenju

Ministrica Paunović iz Socijalističke partije Srbije (SPS) , koalicijskog partnera vladajućih naprednjaka (SNS), izjavila je prije tjedan dana provladinoj televiziji TV Kurir kako bi 1998. "etnički očistila Kosovo da je bila na mjestu Slobodana Miloševića”.

Nakon što se video snimka intervjua proširila društvenim mrežama, u Beogradu je uslijedila salva osuda i zahtjeva da se ministricu smijeni s dužnosti ili da sama odstupi.

Vlasti u Prištini proglasile su 15. srpnja srbijansku ministricu personom non grata zbog njezine izjave da bi "etnički očistila Kosovo", a potpredsjednik tehničke kosovske vlade i ministar vanjskih poslova Glauk Konjufca uputio pismo visokoj povjerenici EU-a Kaji Kallas tražeći snažniji odgovor na njezinu izjavu, objavila je danas kosovska vlada.

Vlada Kosova traži od EU-a da "jasno i javno osudi izjave ministrice Paunović, da jasno stavi do znanja srpskim vlastima da je takva retorika neprihvatljiva i suprotna europskim vrijednostima, i da se ozbiljno pozabavi tim pitanjem u okviru političkog dijaloga i procesa pristupanja Srbije Uniji".

Osuda izjave Paunović već je stigla iz EU-a u četvrtak kada je povjerenica za proširenje Marta Kos rekla kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.

"Neću ni ponoviti što je rekla. Bilo je zaista šokantno čuti takvu izjavu. Ne mogu ni zamisliti da ministrica, nakon takve javne izjave, može nastaviti obnašati svoje dužnosti", rekla je Marta Kos.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da izjava Snežane Paunović ne odražava njegovu volju, niti volju srpske vlade čija politika je "dijalog, a ne etničko čišćenje", ali ministrica nije povukla izrečeno, već je ocijenila da su njezine riječi "izvučene iz konteksta", ispričavajući se Vučiću i Vladi zbog reagiranja koje su izazvale.

Zastupnik stranke Albanaca s juga Srbije Shaip Kamberi poručio je da "kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Srbija ima obvezu poštivati i štititi prava manjinskih zajednica", a iz redova oporbe i organizacija kosovskih Srba izjava je ocjenjena "štetnom" i kao "izravna prijetnja sigurnosti Srba koji danas žive na Kosovu".

U međuvremenu, skupina oporbenih zastupnika u Skupštini Srbije podnijela je zahtjev premijeru Đuru Macutu za smijenu Snežane Paunović, ali vlada zasad nije ragirala.