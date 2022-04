Janković predložio kako revitalizirati Banovinu; Korlaet o ubrzanju obnove: Ipak se kreće

Novi ministar dao je nova obećanja o obnovi - učinkovitija organizacija iz dana u dan, efikasnija i brža javna nabava, jačanje ljudskih resursa u Ministarstvu i Fondu za obnovu. Do kraja ljeta trebale bi početi sve vrste obnove na područjima pogođenim potresom. Što se događa u Zagrebu i na Banovini? Počinje li, napokon, obnova?

'Glavnu riječ tu vodi Ministarstvo koje donosi odluke i Fond koji ih provodi. Grad Zagreb tu ima obvezu puniti budžet Fonda s 20 posto i grad Zagreb i to čini i imamo 160 milijuna kuna alocirano za to. Nadamo se da će obnova konačno krenuti. Što se tiče javnih zgrada koji je gradski portfelj tu se stvari odvijaju. prije svega obnova škola', naglasio je Korlaet.

'No to na nijedan način ne znači da se država želi izvući ili odmaknuti od ogovornosti za organiziranu obnovu', naglasio je.

'No to su naše točke u konačnici drago mi je što je zadovoljan s tim planom. Nije da ništa nije napravljeno u godinu i pol dana, no moramo ubrzati procese,' smatra ministar te je dodao da žele potaknuti i samoobnovu.

'Teško je svaki dan proživljavati i slušati pitanja jer mi koji smo prvi na udaru i odgovaramo na sva pitanja - nije lako. Drago mi je da je određen koncept složen. No vjerujte, budući da ni ja nisam čuo cijelu konferenciju za novinare ministra, a nisam ni zapamtio svih pet točaka i vjerujem da ni 99 posto ljudi nije i to ih previše ne zanima. Zanima ih realizacija. Drago mi je da ministar sluša jedinice lokalne samouprave. Iskreno, za Zagreb se ja previše i ne bojim, ja se bojim za Glinu i okolicu, Sisak i Petrinju', rekao je Janković. Potom je naveo jedan primjer.

'Ministarstvo kulture je donijelo program cjelovite obnove za grad Glinu. Uvrstilo je 81 objekt. Imali smo sastanak i tu je raspoređen program mjera kulture. I sve je to lijepo, zapravo to je jedna vizura grada i urbani dio grada koji treba zadržati i koji treba očuvati. Ali na iduće pitanje odgovor ne postoji. A to je na koji će se način tih 80 objekata obnoviti. Ja samo onda uzeo tih 80 objekata, ako idemo dalje po Zakonu o obnovi, uvezao s podacima o potvrdi o prebivalištima i statusima u Ministarstvu i onda samo na tom slučaju dobijete 45 objekata gdje nije prijavljena niti jedna osoba. Dakle, to je centar grada koji je bio prazan i prije. Moramo razlučiti dvije stvari, kad govorimo što je Fond za obnovu, a što je Fond solidarnosti i što će financirati Europa. Ostavljali smo pročelja zbog Ministarstva kulture u nadi rekonstrukcije iz europskih fondova. Europa neće dati niti jedan cent za privatnu imovinu, a veći dio tih objekata je privatan. Ostavili smo pročelja s kojim ne znamo što ćemo. Ovo sve više postaje i sigurnosni problem. Stotine tisuća i milijuni kuna utrošeni su da se takvi zidovi stabiliziraju', objasnio je Janković.

Smatra da nema smisla ni s državnim sredstvima obnavljati objekte u kojima opet nitko neće biti. 'Jedini model za gradove kao što je Glina je da država otkupi te zgrade, nekretnine i da tu napravi stambeni fond i da zbrine, vjerujem, i polovicu slučajeva u gradu Glini. Na taj način ćemo i oživjeti grad, ali i napraviti tu revitalizaciju o kojoj govorimo', istaknuo je.

Na pitanje ima li takvih problema i sa obnovom pročelja i u Zagrebu Luka Korlaet odgovara potvrdno.

'Istina je da se iz Fonda financira konstrukcijska obnova. Sve preko toga će morati snositi građani sami. Grad Zagreb za obnovu pročelja ima dva programa za sufinanciranje. Jedan se tiče spomeničke rente, a drugi se tiče ostalih zgrada. Građani se mogu prijaviti i dobiti do 80 posto subvencije, samo treba pratiti pozive i aplicirati. Ima načina i sredstava. Pročelja se periodički mogu obnavljati i kroz natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost', kazao je.

Na Jankovićev istup nadovezala se Komes kazavši kako se zbog specifičnosti centar Grada Petrinje obnavljati kao zaštićena kulturna sredina. Najčeći prigovori Petrinjaca su, dodala je - upravo ostavljena stara pročelja te naglasila: "Bojim se kako bi izgledala naša pročelja da se krenulo u obnovu prema Zakonu o obnovi, nitko ih ne bi mogao obnoviti kao cjelinu i Grad bi bio okrnjen".