Nad HDZ-om je zalepršao 'crni labud' i donio ono što nitko nije predvidio: Što znači izraz kojim je Kopal objasnio loš rezultat?

Zna Robert Kopal, savjetnik Andreja Plenkovića i glavni dirigent HDZ-ove kampanje, što je pošlo po zlu i zašto je HDZ podbacio na jučerašnjim izborima. Kriv je 'crni labud'. Najavio je jednotjednu analizu zašto je 'crni labud' dolepršao baš do HDZ-a, a mi vam donosimo objašnjenje što znači ovaj izraz koji se obično koristi u financijskom sektoru

'Dogodilo se ono što se rijetko događa, a to je 'crni labud'. Kad se dogodi, ljudi traže kojekakva rješenja zašto se to dogodilo, s obzirom na odstupanje od istraživanja. Oko 90 do 95 posto naših istraživanja poklapalo se s ovim rezultatima. Kad se pogleda Europu, događa se puno teško predvidljivih stvari. HDZ-u se to, nažalost, dogodilo, glasovi su se disperzirali na jako puno fronti. Bile su 33 liste, izlaznost koja je 20 posto nadmašila izlaznost 2013. Dogodio se neki odmak od uobičajene pogreške, a što se dogodilo, to ćemo istražiti. Znam što se dogodilo, ali da bih mogao potvrditi hipotezu, moram je i dokazati. Bilo bi neodgovorno od mene reći što je, a da ne mogu dokazati', kazao je sinoć Kopal.

Hrvatski izdavač njegova bestselera 'Crni labud: Utjecaj krajnje nevjerojatnog' na koricama hrvatskog izdanja piše: 'Što je to: nepredvidljivo, ima ozbiljne posljedice i nakon što se dogodi, obično možemo smisliti objašnjenje koje ga čini predvidljivijim i manje nasumičnim? To je 'crni labud'!... Nassim Taleb godinama je proučavao kako se zavaravamo misleći da znamo više nego što zapravo znamo, ponajviše zato što smo stvorili svijet koji više ne razumijemo…

Svi su govorili da će HDZ trijumfirati i kako ima najvjerniju biračku bazu koja zaokružuje njihovu listu bez obzira na sve. No to se jučer nije dogodilo.

'Prije otkrića Australije, ljudi u Starom svijetu bili su uvjereni kako su svi labudovi bijeli i činilo se da su empirijski dokazi tom nepokolebljivom vjerovanju potpuno davali za pravo (Taleb, 2009.). Među ostalim životinjskim vrstama u Australiji, Willem de Vlamingh otkrio je tamne, pernate ptice koje su podsjećale na labudove (Taleb, 2007.). Viđenje prvoga crnog labuda došlo je kao iznenađenje za ornitologiste (kao i za one druge koji se zanimaju za boje ptica). Od tada je pojava crnih labudova, iako dotada potpuno nezamisliva, postala uobičajena (Taleb, 2004.). Taleb je zaslužan za izraz 'crni labud' (Brunaker, 2013.). Crni labud prvi se put spominje u Talebovoj knjizi 'Fool by randomness' (2001.), a koristi se kao metafora za vrlo rijetke događaje. Taleb (2004.) u svojoj drugoj knjizi, 'Crni labud: Utjecaj krajnje neočekivanog' (engl. The Black Swan: The Impact of Highly Improbable, 2007.), detaljnije definira crnog labuda te objašnjava tri kriterija koji ga opisuju, a to su nepredvidljivost (rijetkost), ekstreman utjecaj i retrospektivno objašnjenje (Brunaker, 2013.)', stoji u njihovom radu.