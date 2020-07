Koronavirus od La Boce napravio mrtvu četvrt

Četvrt La Boca vjerojatno je najpoznatiji dio Buenos Airesa i obično je prepuna turista. Slavna po raznobojnim kućama, kamenim ulicama i stadionu La Bomboneri, sad je gotovo na izdisaju zbog koronavirusa

Četvrt, koja je do danas zadržala duh talijanskih doseljenika, izgleda napušteno. Ulični muzej Caminito nitko ne obilazi. Neobična tišina vlada i na Bomboneri, stadionu Boca Juniorsa, kluba iz srca Diega Maradone, koja više ne vibrira pod nogama tisuća fanatičnih navijača.

Zatvorene su umjetničke galerije, restorani i sve trgovine. Jedini redovi mogu se vidjeti ispred pučke kuhinje.

Za Adriana Erreu, vlasnika dviju prodavaonica, situacija je katastrofična. "Prihod nula, ali istovremeno morate plaćati režije", kaže taj 54-godišnjak.

Neki restorani rade dostave, ali si većina mještana ne može priuštiti turističke cijene. "Pokušavamo napraviti sve da se ne zatvorimo", kaže Anai Iman, konobarica u restoranu La vieja Rotiseria, jednom od najpoznatijih u četvrti.

No većini stanovnika Boce najteže pada to što nema nogometa. "To je smrt. Nama je Boca nogomet, a Boca je sve. To je nam donosi radost i odvaja nas od ovog užasnog svijeta", kaže Gauna.

Carlos Semino, koji je rođen u 'kvartu' i autor je knjige "Umjetnost La Boce", kaže da je četvrt bila dugo mrtva i prije pandemije. "To je stambena četvrt koja živi od prošlosti i već dugo nema svoj identitet", rekao je.