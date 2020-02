Milanovićev sin postao je novinar. I to kod vrlo kontroverznog poslodavca

Ante Jakov Milanović (21), stariji sin izabranoga predsjednika Zorana Milanovića, od siječnja je počeo raditi kao novinar u Zagrebu, gdje pokriva dnevnopolitičke događaje. Kako je potvrđeno tportalu, honorarni je dopisnik Televizije Jadran u vlasništvu kontroverznoga splitskog poduzetnika Stipe Latkovića

Vlasnik Televizije Jadran je poduzetnik Stipe Latković , u javnosti poznat kao kum Stjepana Mesića , ali i višegodišnji devastator uvale Vruja između Omiša i Makarske, gdje je kroz godine izgradio bespravni lukobran, objekte, vodospremu i navodni 'protupožarni put', usput zabranivši pristup mještanima okolnih naselja. Građevinska inspekcija u nizu navrata izdavala mu je rješenja za rušenje, no bageri pravne države u puna dva desetljeća nikako se nisu uspjeli dobaciti do ove lokacije.

Nakon golemog pritiska javnosti, Skupština Splitsko-dalmatinske županije u prosincu 2018. godine oduzela mu je koncesiju, no nikakvih vidljivih pomaka nije bilo. Latković je u isto vrijeme i vlasnik građevinske tvrtke 'Point', koja je imala višegodišnju koncesiju na održavanje pločnika u Splitu, pa od tog trenutka ustrajno ruši sve velike javne nabave u gradu Splitu i onemogućava gradnju važnih gradskih prometnica.

Unatoč činjenici da se radi o bespravnom kompleksu u zaštićenom dijelu prirode i da je to općepoznata stvar, o kojoj mediji izvještavaju dugih dva desetljeća, u Vruji se obreo cijeli niz hrvatskih političara, pa i predsjednika - od kuma Mesića do Ive Josipovića, koji je na ovoj lokaciji čak dao intervju (za Televiziju Jadran, dakako) i izjavio da se ondje osjeća predivno. Neslužbene informacije tvrde da se ondje ovog ljeta zatekao i Zoran Milanović, no njegov glasnogovornik Jelić tvrdi da to nije istina i da 'Milanović nije boravio ondje'. Navodno su ga neki novinari već ranije kontaktirali na tu temu.

Treba spomenuti da je u jednoj od predizbornih debata Zoran Milanović spomenuo da je konzultantske usluge njegove tvrtke koristilo poduzeće iz Šestanovca, proizvođač obuće. Ondje, koliko je poznato, jedinu takvu tvrtku ima upravo Stipe Latković.