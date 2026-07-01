Konaković pisao Rubiju: 'Rusija bi to iskoristila'

'Svako smanjenje uloge SAD-a riskiralo bi otvaranje prostora koji bi brzo mogli popuniti Ruska Federacija, njezini saveznici i lokalni proksiji, kao i drugi akteri čiji cilj nije stabilnost, već slabljenje dejtonskog okvira, opstrukcija euroatlantske budućnosti Bosne i Hercegovine i širenje malignog utjecaja na zapadnom Balkanu', naveo je Konaković u pismu.

U podužem pismu ovaj bošnjački dužnosnik, koji je i čelnik stranke Narod i pravda, istaknuo je kako je Bosna i Hercegovina s ozbiljnošću primila poruke o mogućnosti da SAD preispita svoju ulogu u međunarodnoj prisutnosti u BiH ako se nastavi europska neodlučnost u procesu imenovanja novog visokog predstavnika.

Upravo zbog toga, ustvrdio je, imenovanje novog visokog predstavnika putem Vijeća za provedbu mira od iznimne je važnosti. Dužnost visokog predstavnika trenutačno privremeno obnaša američki diplomat Louis J. Crishock, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko distrikt, nakon što SAD i Europska unija nisu postigli dogovor o nasljedniku Christiana Schmidta. Kao najizgledniji kandidat za tu dužnost spominje se talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi.

Konaković je u pismu naglasio da Ured visokog predstavnika ostaje ključna institucija civilne provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma, osobito u okolnostima u kojima se, kako je naveo, i dalje osporavaju ustavni poredak, autoritet državnih institucija te suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Poručio je da je važno da se imenovanje sljedećeg visokog predstavnika obavi kroz uspostavljeni okvir Vijeća za provedbu mira i uz jasan konsenzus SAD-a i Europske unije.

Posebno je upozorio da bonske ovlasti, odnosno izvršne ovlasti visokog predstavnika, moraju ostati na snazi kao krajnji instrument zaustavljanja secesionističkih poteza i izravnih napada na dejtonski sporazum za što je optužio čelnika SNSD-a Milorada Dodika.

'Opasnost dolazi od secesionističkog političkog projekta, podržanog i ohrabrenog od strane Moskve, koji nastoji iskoristiti institucionalne slabosti, povijesne traume i međunarodnu neodlučnost. Takva politika može voditi samo k obnovljenoj konfrontaciji i sukobu', napisao je Konaković.