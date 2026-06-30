BiH ima privremenog visokog predstavnika međunarodne zajednice

Nakon cjelodnevnih konzultacija na razini veleposlanika država i organizacija koje su zastupljene u Upravnom odboru PIC-a objavljeno je priopćenje u kojemu su pojasnili kako su se ipak dogovorili da Crishock, dosadašnji Schmidtov zamjenik, privremeno obnaša dužnost visokog predstavnika a to rješenje bi trebalo trajati najduže do 14. srpnja do kada se očekuje imenovanje novog visokog predstavnika s punim mandatom.

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini (PIC) u utorak je imenovao američkog diplomata Louisa Crishocka za privremenog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini nakon što je propao još jedan pokušaj dogovora o osobi koja bi trajno zamijenila Christiana Schmidta.

Schmidt je ostavku na dužnost visokog predstavnika podnio 10. svibnja pod pristiskom Sjedinjenih Država koje su potom pokušale nametnuti talijanskog diplomata Antonija Zanardi Landija za njegova nasljednika no tome su se usprotivile neke utjecajne europske države.

Francuska je kao svog kandidata istaknula posebnog izaslanika za zapadni Balkan Renea Troccaza za što je Pariz dobio potporu Londona i Berlina.

'Upravni odbor PIC-a očekuje uspješnu suradnju sa Crishockom nakon što preuzme poziciju obnašatelja dužnosti visokog predstavnika 1. srpnja 2026. godine, kada će ostavka Schmidta stupiti na snagu', stoji u priopćenju.

Upravni odbor PIC-a ističe kako će obnašatelj dužnosti visokog predstavnika u potpunosti osigurati institucionalni kontinuitet te funkcije, pravnu sigurnost u svezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici, te da će djelovati pod političkim vodstvom PIC-a a pri tom će mu na raspolaganju biti sve ovlasti koje su povjerene visokom predstavniku.

'Ukoliko bilo koji akter pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, obnašatelj dužnosti visokog predstavnika će poduzeti sve potrebne mjere u okviru svog mandata u skladu s Aneksom X Daytonskog sporazuma', pojasnili su.

Upravni odbor PIC-a izrazio je veliku zahvalnost Christianu Schmidtu za njegovu predanost i doprinos provedbi Daytonskog mirovnog sporazuma, sigurnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini tijekom njegova petogodišnjeg mandata.