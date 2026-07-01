Zabrinuti za BiH: Kallas stigla u Sarajevo

Konaković je pritom kao problem ponovo označio Milorada Dodika i prorusku politiku koju on zastupa a zatražio je i očuvanju uloge visokog predstavnika međunarodne zajednice za BiH.

Iz Predsjedništva BiH nakon susreta održanog iza zatvorenih vrata nije bilo informacija o njegovom sadržaju a iz ministarstva vanjskih poslova su u priopćenju naveli kako je Konaković prenio uvjeravanja da će BiH nastaviti usklađivati svoju vanjsku politku s onom koju provodi Unija.

Kallas je, kako se navodi, ponudila potporu Unije provedbi reformi uz upozorenje kako BiH ne bi trebala propustiti priliku koja joj je ponuđena.

U intervjuu za agenciju Fena potvrdila da su u Bruxellesu zabrinuti zbog stanja u BiH.

'U posljednje dvije godine vidimo zastoj reformi, zbog čega smo veoma zabrinuti i zato sam ovdje već treći put. I drugi europski predstavnici pitaju se šta još možemo učiniti da vam pomognemo da isporučite te reforme', kazala je Kallas. Potvrdila je kako je interes EU da cijeli zapadni Balkan bude u njenom sastavu jer se na taj način jača sigurnost cijelog kontinenta.

BiH je još u ožujku 2024. godine dobila načelnu suglasnost Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora no uz uvjet usvajanja novih zakona o sudovima i o Visokom i sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV).

U BiH od tada zbog političkih prijepora nisu uspjeli usvojiti ta dva zakona niti imenovati glavnog pregovarača i trenutačno nema naznaka kada bi se to moglo dogoditi, odnosno kada bi pregovori mogli biti i formalno otvoreni.

BiH je ujedno jedina država regije koja nije ispunila uvjete za aktiviranje paketa financijske pomoći namijenjenog provedbi reformi u okviru plana rasta za zapadni Balkan.

Za to je EU osigurala ukupno šest milijardu eura a BiH je mogla dobiti milijardu, no u Bruxelles nije dostavila potrebne planove reformi a iz Europske komisije su najavili kako će raspoloživa sredstva preusmjeriti drugim zemljama regije koje provode reforme.

'Već je izgubljeno 108 milijuna eura a sada postoji rizik da BiH izgubi još 373 milijuna eura', rekla je Kallas.

Kako je najavljeno, Kallas će se u četvrtak sastati s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto ta posjetiti bazu EUFOR-a u Butmiru kod Sarajeva gdje će razgovarati sa zapovjednicima i vojnicima iz sastava vojnih snaga Unije raspoređenih u BiH kroz misiju očuvanja mira pod nazivom Althea.