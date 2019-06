Kombiniranu mirovinu iz oba stupa bira 55 posto osiguranika

Do kraja svibnja REGOS je na kućne adrese osiguranika drugog mirovinskog stupa, budućih korisnika mirovina, dostavio 1094 informativna izračuna koje su svaki sa svoje strane pripremili HZMO i Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD), piše u ponedjeljak Večernji list, navodeći da 55 posto osiguranika bira kombiniranu mirovinu iz oba stupa bira

Prije nego što je isplata dodatka (27 posto) prenesena i na drugi stup dvostupne je mirovine primao simboličan broj građana, njih 300-tiniak te se gotovo 98 posto osiguranika vraćalo u prvi stup. Po novome, kombiniranu mirovinu sada izabire približno 55 posto članova drugog stupa, navodi dnevnik.

Podataka o visini tih mirovina još nema, ali može se pretpostaviti da se na povratak u prvi stup odlučuju radnici koji su tijekom radnog vijeka primali plaće koje su bile ispod 80 posto prosječnih plaća u zemlji. Po sadašnjim primanjima to znači da bi svi s plaćama ispod 5 tisuća kuna ostajali na državnoj blagajni. Osobe s ispodprosječnim primanjima ulaze u kategoriju zaštićenih umirovljenika čije bi mirovine bile još manje da im se ne doplaćuje razlika do najniže mirovine (64 kune po godini staž). Pravo na doplatu do najniže mirovine stječe se samo po povratku u prvi stup, ističe Večernji list.

Biserka Žalac, članica uprave Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva navodi da će prvi podaci o isplati iz II. stupa za korisnike koji su pravo ostvarili od ove godine biti dostupni nakon isplate u srpnju.

Radnici koji su ove godine predali zahtjev za mirovinu prvo su tri mjeseca čekali da krene izdavanje informativnih izračuna, a nakon što su ih dobili da HZMO, REGOS i RMOD odrade svoj dio posla. Dva mjeseca od izdavanja prvih informativnih izračuna i pet mjeseci, koliko je zakon na snazi, još uvijek nije isplaćena nijedna dvostupna mirovina po novim uvjetima, piše Večernji list.