Kolona pred Zagrebom duga je četiri kilometra: Na obilaznici su zastoji

M.Č./Hina

25.11.2025 u 07:27

Prometna kamera HAK-a
Prometna kamera HAK-a
Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Sesvete i Zagreb istok, u zoni radova u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni od četiri kilometra, a na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Zagreb zapad i Lučko, u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Lici i Gorskom kotaru još su na snazi zimski uvjeti.

U prekidu su trajektne linije:

  • Brestova-Porozina i Vis-Split
  • Sumartin-Makarska

U prekidu su i ove katamaranske linije:

  • Milna-Rogač-Split
  • Mali Lošinj-Cres-Rijeka
  • Novalja-Rab-Rijeka
  • Jelsa-Bol-Split
  • Ubli-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska luka-Dubrovnik
  • Ubli - Korčula - Dubrovnik

Također, brodske linije:

  • Vodice - Šepurine - Zlarin - Šibenik
  • Mali Lošinj-Unije-Susak
  • Zadar-Preko (Ugljan)
  • Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.

