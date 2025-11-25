Kolona pred Zagrebom duga je četiri kilometra: Na obilaznici su zastoji

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Sesvete i Zagreb istok, u zoni radova u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni od četiri kilometra, a na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Zagreb zapad i Lučko, u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje
Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Lici i Gorskom kotaru još su na snazi zimski uvjeti.
U prekidu su trajektne linije:
- Brestova-Porozina i Vis-Split
- Sumartin-Makarska
U prekidu su i ove katamaranske linije:
- Milna-Rogač-Split
- Mali Lošinj-Cres-Rijeka
- Novalja-Rab-Rijeka
- Jelsa-Bol-Split
- Ubli-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska luka-Dubrovnik
- Ubli - Korčula - Dubrovnik
Također, brodske linije:
- Vodice - Šepurine - Zlarin - Šibenik
- Mali Lošinj-Unije-Susak
- Zadar-Preko (Ugljan)
- Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ.