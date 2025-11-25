Kolona pred Zagrebom duga je četiri kilometra: Na obilaznici su zastoji

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Ponegdje ima i magle. Mogući su odroni. iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u Lici i Gorskom kotaru još su na snazi zimski uvjeti.

U prekidu su trajektne linije:

Brestova-Porozina i Vis-Split

Sumartin-Makarska

U prekidu su i ove katamaranske linije:

Milna-Rogač-Split

Mali Lošinj-Cres-Rijeka

Novalja-Rab-Rijeka

Jelsa-Bol-Split

Ubli-Korčula-Polače-Sobra-Šipanska luka-Dubrovnik

Ubli - Korčula - Dubrovnik

Također, brodske linije: