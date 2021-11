Kolika je realna opasnost od kineske invazije na Tajvan? 'Kada bi stvarno došlo do ratnog sukoba, cijelo bi svjetsko gospodarstvo stalo'

Vojni analitičar Igor Tabak komentirao je bliski susret kineskih lovaca i tajvanskih eskadrila koje čuvaju zračni prostoru iznad morskog tjesnaca koji dijeli Kinu i Tajvan te opasnost od kineske invazije na Tajvan

Kineska vlast najavila je da će u skorom vremenu, spominje se 2030. godina, Kina osigurati svoj suverenitet i jurisdikciju upravo nad Tajvanom , čiju neovisnost do sada uspješno podržava SAD. Na pitanje je li u ovom trenutku neupitna vojna snaga Kine, posebno kineske ratne mornarice, Tabak je odgovorio da te stvari treba uzeti sa "zrnom soli".

'S jedne strane nedvojbeno je da Kina zadnjih desetljeća napreduje na svim poljima, ne samo gospodarskim već i na vojnom polju. Njihova se mornarica u zadnjih 20 godina utrostručila i trenutno je najbrojnija na svijetu. Ali to treba uzeti sa zadrškom. Puno je tu raznih brodova i korita koja se broje, a nisu sva za prvu liniju. Osim toga, u tom mnoštvu resursa zapravo je relativno malo onih kapitalnih jedinica, tehnološki najzahtjevnijih, a te su stvari najvažnije čim se malo odmakneš od svoje obale', ustvrdio je Tabak za HRT.

Kina je nedavno lansirala raketu Dugi marš 78 koja može dosegnuti orbitu i napasti bilo koju točku na planetu, a da se ne može predvidjeti koji je njegov cilj. Tabak kaže da su ciljevi prilično jasni.

'Ciljevi se biraju odvojeno od dnevne politike, za ovakva oružja gleda se strateškog neprijatelja i njegove ključne točke. I sad, takav projektil je isproban, to je izazvalo određenu pažnju, najviše iz američkih izvora koji onda takve stvari koriste ne bi li i u domaćoj javnosti opravdali potrebu za daljnji rast vojno-tehničkih izdvajanja koja su kod njih impresivna. To je najlakše postići ako uvjerite javnost da se netko tko vas baš i ne voli naoružava do zuba', smatra Tabak.