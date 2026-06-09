ZET obnavlja flotu kupujući 15 polovnih autobusa

Iz dokumentacija o nabavi razvidno je da autobusi ne smiju imati više od 550.000 prijeđenih kilometara te moraju biti dugi od 17,8 do 18,2 metra i imati četvora dvokrilnih vrata za ulazak putnika. Uvjet je i četverotaktni dizelski motor snage najmanje 260 kilovata. Također moraju imati najmanje 35+1 mjesta za sjedenje i najmanje 100 mjesta za stajanje, a moraju biti opremljeni i automatskim klima-uređajem.

Ono što je bitno je to da svi ponuđeni autobusi ne smiju biti stariji od deset godina, a moraju biti istog proizvođača, ali ne nužno istog modela i godine proizvodnje. Planirano je da godišnje prijeđu 90 tisuća kilometara te bi na ulicama trebali biti otprilike kada i oni električni.

Podsjetimo, ZET je 2022. i 2023. godine nabavio 65 novih autobusa, a tijekom 2024. i 2025. i 60 rabljenih. Prema trenutnom stanju, raspolaže s 482 autobusa prosječne starosti 11,9 godina.