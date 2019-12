Kolakušić odaslao otrovnu strelicu: Škoro je pravi kandidat HDZ-a

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić govorio je o svojoj kampanji, izborima i drugim kandidatima u razgovoru u emisiji RTL Direkt

Pozvao je kandidate na sučeljavanje.

'Proputovao sam Hrvatsku triput i smatram da se kandidati moraju sučeliti. Biti kukavica ne znači samo sramotiti sebe već i birače, ali i cijeli hrvatski narod. To je sramota. Skrivati se u mišjim rupama, biti u kontroliranim uvjetima, čitati s papira kao Škoro, čitati s blesimetra kao Kolinda ili lupetati gluposti kao Milanović... Odazvat ću se možda na debatu gdje su svi kandidati. Pozivam te kukavice da se prestanu sramotiti i da se odazovu na debatu sa mnom. Neka gospođa predsjednica kaže datum i idemo održati debatu'.

Za Miroslava Škoru navodi da je on pravi kandidat HDZ-a, a ne predsjednica Grabar - Kitarović. ' ...Da je on njihov pravi kandidat, to sam rekao kolovozu. On je to i sam javno priznao. Sad imaju potrebu pričati jer prije ništa nisu pričali, niti su imali što reći', naglasio je.

Na pitanje je li mu desnica bliža jer je trebao biti ministar pravosuđa u Karamarkovoj vladi odgovorio je da je pristao jer mu je bilo rečeno da će se raditi stručna vlada te ga je zanimalo što će se promijeniti.

'Nikad se nisam u životu čuo s Karamarkom i nisam htio biti u njegovoj Vladi. Vrlo brzo sam shvatio o čemu se radi. Ili imate 76 zastupnika po sadašnjem sustavu ili nemate ništa. Vrlo je jednostavno, na ovim izborima građani odlučuju žele li da nas HDZ i SDP odvedu u propast ili žele promjene'.

Istakno je kako će se povući te neće ići na parlamentarne izbore kao ispadne u prvom krugu. Objasnio je i kako misli ostvariti sve što je najavio iako predsjednik za to nema ovlasti.

'Moja ponuda je skroz jednostavna. Građani me izaberu, predlažem Vladi da idemo u izmjenu Ustava Republike Hrvatske, oni to odbiju jer im nakaradni sustav omogućava da vladaju 30 godina. Nakon toga građanska inicijativa ide u izmjene Ustava čije su temeljne odrednice tamo navedene. Kao ovlasti predsjednika'.

Želi biti čovjek koji će preporoditi Hrvatsku te smatra kako je Franjo Tuđman uništio Hrvatsku u privatizaciji. Navodi kako mu ne smeta što ga nazivaju 'Cezarom' zato što želite sve ovlasti.

'Ne, to mi smeta jer ih zovem 'trolovima'. Imate jednog Puhovskog, on 25 godina ima prostora u medijima, kvazinapada vladajuće, a koja mu je jedina svrha postojanja? Uništavati svaku novu opciju koja se pojavljuje. On nikad ne bi imao takav prostor u medijima! Pa oni se financiraju iz državnog proračuna'.