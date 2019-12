Kandidat nezadovoljan: Svim silama trude se da glas Mislava Kolakušića ne dođe do građana

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić požalio se na Facebooku na dodijeljene termine gostovanja na HRT-u

Mislava Kolakušića europarlamentarnog zastupnika odredili su kao gosta 19. prosinca 2019 u četvrtak od 08:15 do 08:45 sati. 'On je jedini kandidat koji sa svoga radnog mjesta ne može otići poput drugih, a za gostovanje na radiju isto su mu dali termin u toku radnog tjedna utorak 10. prosinca 2019 od 07:30 do 08:00 sati, stoji na Facebook stranici predsejdničkog kandidata Kolakušić odale su poručili da se nisu ni mislili da će Mislav dobiti neki drugi termin.

'Svim silama trude se da glas Mislava Kolakušića ne dođe do građana', dodali su na kraju.