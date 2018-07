Koga se Nijemci više boje: Trumpa ili Putina?

Bogatstvo vlasnika Amazona Jeffa Bezosa premašilo je 150 milijardi dolara, a njegovi zaposlenici štrajkaju zbog bijednih plaća. Nijemci smatraju Putina simpatičnijim, sposobnijim i moćnijim od Trumpa. Za prvog susreta Putin-Trump u Helsinkiju američki predsjednik zanijekao je rusko uplitanje u američke izbore 2016., a dan kasnije to je porekao. Novoizabrani meksički predsjednik Lopez Obrador priprema teren za legaliziranje narkotika. Kineski predsjednik Xi Jinping prošlog tjedna krenuo je u osvajanje Afrike i Srednjeg istoka... O događajima tjedna čitajte u pregledu Davorke Grenac

U trenutku kada je Europa opterećena neprijateljstvom prema tamnoputim migrantima francuska reprezentacija sa zvijezdama afričkog podrijetla implicitni je ukor zemljama povijesno manje otvorenima za useljavanje, piše The New York Times. Iako je francuska nacionalna vrsta dobrim dijelom sastavljena od djece imigranata i premda je Emmanuel Macron pri podjeli medalja srdačno grlio Kyliana Mbappea, francuska politika oprezno zaključava vrata pred novim pridošlicama. Dok ljuta desnica pita 'koja je to Francuska pobijedila?', ona druga strana zlato doživljava kao dokaz da su imigranti zemlji donijeli mnogo toga dobrog.

Za to vrijeme njemački, španjolski i poljski zaposlenici američkog Amazona štrajkali su zbog očajnih uvjeta rada i niskih plaća. Prosvjed protiv škrtosti najveće e-kompanije na svijetu tempiran je u vrijeme velike godišnje 36-satne promotivne rasprodaje Prime Day započete u 3 sata 16. srpnja, na kojoj se jeftino moglo ugrabiti sve, od tenisica do tv-prijemnika. Nakon američkog, njemačko tržište Amazona najveće je na svijetu. Prošle godine naraslo je za 20 posto i donijelo 17 milijardi dolara zarade ili 9,5 posto ukupnih prihoda kompanije.

Sam Trump u Helsinkiju u to nije uvjerio samo Nijemce, nego i Amerikance. Na pitanje o ruskom uplitanju u američke predsjedničke izbore 2016. on je na presici poslije sastanka stao na stranu Putina, a za loše odnose dviju sila optužio šefa istražne komisije o tom pitanju Roberta Muellera. To je kod kuće podgrijalo nagađanja da Kremlj o njemu ima škakljive informacije, a izjava je ocijenjena kao najsramotniji istup predsjednika. Priči tu nije kraj. Ni dan nakon toga on je spornu izjavu porekao, objasnivši da je riječ o krivoj interpretaciji i maloj jezičnoj zavrzlami te prihvatio zaključak američke obavještajne zajednice o ruskom miješanju u izbore.

Američka obavještajna zajednica ipak je željela pokazati zube jer je koji sat nakon presice uhićena navodna ruska tajna agentica Maria Butina i optužena zbog pokušaja infiltracije u američke političke strukture i djelovanja u interesu strane vlade.