U korjenitoj promjeni planeta glavni igrači su kineski gradovi. Među deset gradova s najvišim BDP-om u svijetu New York, Tokio, London i Los Angeles ostat će najbogatije supersile, ali do sada peti Pariz gubi bitku sa Šangajem, dok se iza njega šuljaju Peking, Guangzhou i Tianjin.

Svijet je sve urbaniji, a brojke koje to potkrepljuju sve luđe. U 780 najvećih svjetskih gradova koncentrirano je blizu 60 posto svih svjetskih gospodarskih aktivnosti. Kako urbanizacija ide dalje, Jakarta će do 2035. s 38 milijuna prerasti Tokio i postati najmnogoljudnija metropola svijeta, gradovi će privući pola milijarde novih stanovnika, među njima 264 milijuna više tražitelja posla, a bruto društveni proizvod povisit će se za 32 tisuće milijardi dolara.

To je prognoza londonskog Oxford Economicsa, lidera u globalnom ekonomskom predviđanju, potvrđujući ono o čemu se naveliko govori: ekonomska snaga gradova putuje na Istok. Današnje novorođene bebe neće biti ni punoljetne, a živjet će u svijetu u kojemu će polovina svih globalnih ekonomskih aktivnosti biti koncentrirana u eksplodirajućim gradovima Azije. Među stotinu najvećih u Aziji će ih do 2035. biti više od polovine - 34 u Kini, tri u Indiji i 15 na ostatku kontinenta.

Nervozni Trumpov rat

Štoviše, prema istraživanju 150 kineskih urbanih cjelina, Oxford Economics zaključuje da su one po BDP-u već pretrčale najveće europske, do 2020. prijeći će sjevernoameričke, a do 2035. današnjih 11 tisuća milijardi dolara zarađenog BDP-a narast će na 25 tisuća milijardi. A još prije samo desetljeća BDP europskih i američkih gradova bio je dvostruko veći od azijskih, pa nije čudo to što je nervozni američki predsjednik krenuo u carinski križarski rat protiv Kine i Huaweija.

Kineski gradovi jesu glavni igrači, ali konkurencija vreba iz druge najmnogoljudnije zemlje. Jeste li čuli za Surat, 'dragi kamen' Indije? Ako niste, pohranite ga u memoriju jer ga je Oxford Economics početkom godine proglasio gradom koji će do 2035. prema stopi rasta bruto domaćeg proizvoda od 9,17 posto biti na prvom mjestu u svijetu, a današnjih 28,5 milijardi dolara BDP-a za šesnaest godina treba narasti na 126,8 milijardi, dobrih četiri puta više.