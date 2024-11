Kina razvija nuklearni reaktor za veliki ratni brod: 'Zmajeva moć' je simbol vojnog prestiža

Istraživači s Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji rekli su da su došli do ovog otkrića dok su istraživali planinsko mjesto izvan grada Leshana u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan, za koje su sumnjali da Kina u njemu gradi reaktor za proizvodnju plutonija ili tricija za oružje.

Umjesto toga, zaključili su da Kina gradi prototip reaktora za veliki ratni brod. Projekt u Leshanu nazvan je Longwei ili Zmajeva moć (Dragon Might), a u dokumentima se također naziva Projektom razvoja nuklearne energije.

Satelitske snimke od 2020. do 2023. prikazale su rušenje domova i izgradnju infrastrukture vodozahvata povezane s mjestom reaktora. Ugovori za generatore pare i turbinske pumpe pokazuju da projekt uključuje vodeni reaktor pod tlakom sa sekundarnim krugom — profil koji je u skladu s mornaričkim pogonskim reaktorima, kažu istraživači.

Dokumenti pokazuju da je kineski Institut 701, službeno poznat kao Kineski centar za istraživanje i dizajn brodova, a koji je odgovoran za razvoj nosača zrakoplova, nabavio reaktorsku opremu 'namijenjenu za ugradnju na veliki površinski ratni brod' u okviru Projekta razvoja nuklearne energije, kao i projekta s 'oznakom za nacionalnu obranu', što je dovelo do zaključka da je reaktor prototip za nosač zrakoplova sljedeće generacije.

Sarah Laderman, viša analitičarka Open Nuclear Networka, programa zaklade PAX sapiens sa sjedištem u SAD-u, rekla je da su nalazi 'pažljivo provedeni i temeljito istraženi'.

'S obzirom na ovdje predstavljene dokaze, vidim uvjerljiv slučaj da Kina očito radi na izgradnji nuklearnog pogonskog sustava za svoje mornaričke površinske brodove (vjerojatno nosače zrakoplova) na ovoj lokaciji', rekla je Laderman, a koja se nalazi u Beču i nije bila uključena u Middleburyjevo istraživanje.

Potraga za nosačem na nuklearni pogon

Prvi kineski nosač, pušten u službu 2012., bio je prenamijenjen sovjetski brod dok je drugi izgrađen u Kini, ali temeljen na sovjetskom dizajnu. Oba broda — nazvana Liaoning i Shandong — koriste tzv. metodu lansiranja tipa ski-jump, s rampom na kraju kratke piste koja pomaže zrakoplovima pri uzlijetanju.

Tip 003 Fujian, lansiran 2022., bio je treći nosač te zemlje te prvi koji je dizajniran i izgrađen na domaćem terenu. Koristi elektromagnetski sustav za lansiranje, poput onog u američkoj mornarici. Sva tri nosača imaju konvencionalni pogon.

Pomorska ispitivanja još nisu ni počela za Fujian u ožujku, kada je Yuan Huazhi, politički komesar mornarice Kineske narodnooslobodilačke vojske, potvrdio izgradnju četvrtog nosača. Upitan hoće li on biti na nuklearni pogon, tada je rekao da će to 'uskoro biti objavljeno', no zasad nije.

Postoje nagađanja da bi Kina mogla početi s proizvodnjom dvaju novih nosača istovremeno — jednog tipa 003, poput Fujiana, i jednog na nuklearni pogon tipa 004 — što dosad nije pokušala, ali njezina brodogradilišta imaju kapacitet za to.

Matthew Funaiole, viši suradnik u projektu China Power pri Centru za strateške i međunarodne studije, rekao je da razvoj nosača na nuklearni pogon upućuje na kineske planove za projekte u budućnosti, uključujući dizajn nosača sličan američkom USS Enterpriseu ili novijem USS Gerald R. Fordu.