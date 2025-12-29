Kina kreće s vojnim vježbama oko Tajvana: 'Ovo je ozbiljno upozorenje'

'Od 29. prosinca, Zapovjedništvo istočnih zona (kineske vojske) rasporedit će kopnenu vojsku, mornaricu, zračne snage i raketne snage kako bi provele zajedničke vojne vježbe pod nazivom Misija Pravda 2025.', navodi se u izjavi pukovnika Shi Yija, glasnogovornika zapovjedništva.

Cilj vježbi je provjeriti borbenu spremnost i poslati poruku protiv bilo kakvih koraka prema neovisnost Tajvana. Ovo je šesti veliki krug kineskih vojnih vježbi od 2022. godine. 'Ovo (vježbe) služi kao ozbiljno upozorenje separatističkim snagama 'Neovisnost Tajvana' i vanjskim snagama koje se miješaju', dodao je Shi.

Vježbe su započele 11 dana nakon što su SAD najavile prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11,1 milijardi dolara, što je najveći paket oružja za otok ikada, što je izazvalo prosvjed kineskog ministarstva obrane i upozorenja da će vojska 'poduzeti snažne mjere' kao odgovor.

Ured tajvanskog predsjednika izrazio je oštru osudu kineskih vježbi, te pozvao Peking da bude 'racionalan, suzdržan i odmah prestane s neodgovornim provokacijama' kako ne bi bio onaj tko potkopava regionalni mir.