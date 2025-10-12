NOVE NAPETOSTI

Kina gubi strpljenje: 'Ako SAD ne odustane, uzvratit ćemo!'

I.J./Hina

12.10.2025 u 08:37

Xi Jingping i Donald Trump
Xi Jingping i Donald Trump Izvor: Profimedia / Autor: TINGSHU WANG / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Kina je optužila Sjedinjene Države za dvostruke standarde i zaprijetila protumjerama nakon što je predsjednik Donald Trump objavio dodatne carine za uvoz iz te zemlje.

Ministarstvo trgovine u Pekingu u nedjelju je objavilo da Washington već dugo zlorabi načelo nacionalne sigurnosti i kontrolu izvoza, primjenjuje diskriminirajuće mjere protiv Kine i jednostrano širi svoju jurisdikciju na proizvode poput poluvodiča i računalnih čipova.

Kina je također optužila SAD za poremećaj globalnih lanaca opskrbe i pozvala Washington da ispravi svoje "pogrešne prakse", poštuje rezultate prošlih trgovinskih pregovora i riješi međusobne probleme dijalogom.

vezane vijesti

"Ako SAD inzistira na pogrešnom putu, Kina će sigurno poduzeti odlučne mjere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese", priopćilo je ministarstvo. Trump je u petak najavio da SAD planira uvesti dodatne 100-postotne carine na kineski uvoz počevši od 1. studenog.

To je uslijedilo nakon kineske najave proširenja kontrole izvoza rijetkih minerala.

Kinesko ministarstvo opravdalo je taj potez kao pravni napor za poboljšanje svojeg sustava kontrole izvoza, navodeći stratešku važnost tih rijetkih sirovina za vojne primjene i globalne sukobe.

Kina je glavni globalni proizvođač ovih kritičnih sirovina, što joj daje značajnu prednost u pregovorima sa SAD-om.

Rijetki minerali ključni su za industriju, kao i za visokotehnološki i obrambeni sektor, a koriste se u proizvodima u rasponu od elektromotora i poluvodiča do turbina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZAGREBAČKI MARATON

ZAGREBAČKI MARATON

Danas se zatvara dio Zagreba. ZET mijenja gotovo sve linije, pogledajte detalje
bit će svježije

bit će svježije

Je li kraj babljem ljetu? Evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan
DIGITALNI SUSTAV

DIGITALNI SUSTAV

Od danas više nema kontrole putovnica za ulaz u Schengen: Evo kako će to funkcionirati

najpopularnije

Još vijesti