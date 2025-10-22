Kazna od 173 eura zbog prolivene kave: 'Tri komunalna redara su trčala za mnom'

'Primijetila sam da moj autobus dolazi, pa sam samo izlila preostali dio. Nije bilo puno – samo malo. Čim sam se okrenula, tri komunalna redara su trčala za mnom i odmah su me zaustavili. Mislila sam da je to zbog autobusa. Nisu mi rekli da je izlijevanje tekućine u odvod ilegalno. Bilo je to pravo iznenađenje', ispričala je Yesilyurt za BBC .

Burcu Yesilyurt rekla je da je vjerovala da postupa pravilno kada je ispraznila svoju višekratnu čašu prije nego što je ušla u autobus za posao. No, nekoliko trenutaka kasnije, tri komunalna redara zaustavila su je u blizini stanice Richmond i izdala joj kaznu.

Službenici su joj rekli da je prekršila članak 33. Zakona o zaštiti okoliša iz 1990. godine, koji zabranjuje odlaganje otpada na način koji može zagađivati tlo ili vodu.

Yesilyurt, koja živi u Kewu, rekla je da je pitala službenike postoji li kakva oznaka koja bi obavijestila javnost o tom pravilu, ali nije dobila odgovor.

'Pitala sam ih postoje li ikakvi znakovi ili nešto što bi reklo da ne možete izlijevati kavu'. Nisu mi odgovorili.', navela je i dodala da su službenici bili agresivni.

Kada je pitala što je trebala učiniti s preostalom kavom, Yesilyurt je rekla da su joj rekli da je treba izliti u kantu za smeće.

Glasnogovornik vijeća općine Richmond rekao je da je snimka s kamere na tijelu službenika pregledana i da vlasti 'ne slažu se s tvrdnjom da su službenici postupali agresivno'.

'Snimka potvrđuje da su službenici djelovali profesionalno i da su bili osjetljivi prema okolnostima. Nitko ne voli dobiti kaznu, a mi uvijek nastojimo primijeniti naše politike pošteno i s razumijevanjem. Posvećeni smo zaštiti riječnih voda u Richmondu i održavanju čistoće i sigurnosti naših ulica', naveli su.

Kazna od 150 funti može biti smanjena na 100 funti ako se plati u roku od 14 dana. Yesilyurt je uputila službenu žalbu vijeću i pozvala na jasnije oznake u blizini kanti za smeće i autobusnih postaja koje bi obavijestile stanovnike o pravilima.