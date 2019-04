Katolička Crkva u BiH očekuje pozitivne učinke Dodikova susreta s papom Franjom

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini nije bila izravno uključena u organizaciju najavljenog posjeta predsjedatelja Predsjedništva BiH Milorada Dodika Vatikanu, no očekuje da će on doprinijeti poboljšanju stanja i poslužiti kao poticaj da se i na području Republike Srpske dosljedno poštuju prava malobrojnih katolika koji su tamo ostali živjeti nakon rata, izjavio je u utorak za Hinu glavni tajnik Biskupske konferencije BiH monsinjor Ivo Tomašević

Dodik bi u Vatikan trebao putovati idućeg tjedna, a prema najavi ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka nominalnog bi šefa bosanskohercegovačke države papa Franjo trebao primiti u audijenciju 26. travnja.

Monsinjor Tomašević je kazao kako je posjet dogovoren diplomatskim kanalima uz posredovanje apostolske nuncijature, što je uobičajeni način komunikacije u međudržavnim odnosima. Nekada je u to uključena i mjesna Crkva, no ovoga puta to nije bio slučaj.