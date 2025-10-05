Katarina Peović snimila pjesmu o židovskom komunističkom političaru. Poslušajte

Bivša saborska zastupnica Katarina Peović okrenula je novi list i vratila se glazbenoj karijeri. Prva pjesma koju je njezin bend Fronta, djelomično nazvan po njezinoj stranci Radnička fronta, objavio tematizira život i karijeru jugoslavenskog komunističkog dužnosnika Moše Pijade
Katarina Peović je bend Fronta osnovala s glazbenikom i producentom Zoranom Brajevićem, a kako navode, spot za pjesmu 'Moša Pijade', spoj je političke ironije, društvenog komentara i glazbene provokacije.
Dodaju kako je 'Moša Pijade bio vrhunski intelektualac, slikar, prevoditelj... a sve se rimuje s njegovim imenom'.
Peović se glazbom bavi još od mladosti. Devedesetih godina prošlog stoljeća je svirala u bendovima Maxmett, Pozdrav Azri i Stampedo, a u recentnom periodu nastupala je nekoliko puta i s Alenom Vitasovićem te ih se povezivalo i na druge načine.
Tko je bio Moša Pijade?
Inače, tema prve pjesme benda Fronta, komunistički dužnosnik Moša Pijade, rođen je 1890. u imućnoj židovskoj obitelji u Beogradu, svojevrsna je siva eminencija intelektualnog krila Komunističke partije Jugoslavije u samim njezinim počecima.
U članstvo Komunističke partije Jugoslavije primljen je 1. siječnja 1920. i odmah izabran za sekretara partijske organizacije Dunav, te je sudjelovao u radu Drugog kongresa KPJ, održanog u lipnju te godine u Vukovaru. U kolovozu iste godine izabran je na listi KPJ, za zastupnika grada Beograda.
Dugi niz godina bavio se novinarstvom te uređivao časopise 'Radnik', a kao medijski aktivist veći dio života u Kraljevini Jugoslaviji proveo je u zatvoru. Nakon okupacije Jugoslavije 1941., postao je član Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačkog pokreta, a nakon II. zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu osnovao je Tanjug (Telegrafsku agenciju nove Jugoslavije)
Poslije rata je bio predsjednik Skupštine FNRJ od 1954. do 1957. godine. Na Petom i Šestom kongresu KPJ, bio je biran za člana Politbiroa CK KPJ.
Preminuo je 15. ožujka 1957. godine u Parizu, prilikom povratka iz Londona, na čelu jugoslavenske parlamentarne delegacije. Pokopan je u Grobnici narodnih heroja u Beogradu.