Katarina Peović snimila pjesmu o židovskom komunističkom političaru. Poslušajte

Katarina Peović je bend Fronta osnovala s glazbenikom i producentom Zoranom Brajevićem, a kako navode, spot za pjesmu 'Moša Pijade', spoj je političke ironije, društvenog komentara i glazbene provokacije.

Dodaju kako je 'Moša Pijade bio vrhunski intelektualac, slikar, prevoditelj... a sve se rimuje s njegovim imenom'.

Peović se glazbom bavi još od mladosti. Devedesetih godina prošlog stoljeća je svirala u bendovima Maxmett, Pozdrav Azri i Stampedo, a u recentnom periodu nastupala je nekoliko puta i s Alenom Vitasovićem te ih se povezivalo i na druge načine.