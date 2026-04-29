VIDEO Ukrajinci dronovima raznijeli ruske vojne helikoptere: Pogledajte trenutak udara

Ukrajinske snage izvele su novi napad dronovima na teritoriju Rusije, pri čemu su pogođena dva vojna helikoptera u Voronješkoj oblasti. Riječ je o još jednoj operaciji koja pokazuje sve veće sposobnosti ukrajinskih dronova u dubini neprijateljskog teritorija
Prema informacijama koje prenose ukrajinski izvori, meta napada bili su ruski helikopteri tipa Mil Mi-28 i Mil Mi-17. Napad se dogodio daleko iza linije bojišta, što dodatno naglašava njegov operativni značaj.
Ukrajinski mediji navode da su letjelice pogođene preciznim udarima dronova, iako detalji o razmjerima štete zasad nisu službeno potvrđeni.
Zapovjednik objavio snimku napada
Napad je na društvenim mrežama potvrdio zapovjednik ukrajinskih Snaga za bespilotne sustave Robert Brovdi, poznat pod nadimkom 'Mađar'. Uz objavu je podijelio i video na kojem se vide trenuci udara na ciljeve.
Snimka prikazuje preciznost i koordinaciju operacije, sugerirajući da su ukrajinski operateri uspjeli probiti rusku protuzračnu obranu i pogoditi vrijedne vojne ciljeve.
Sve češći napadi duboko u Rusiji
Napadi dronovima na rusku vojnu infrastrukturu posljednjih su mjeseci postali gotovo svakodnevni, no udar na borbene helikoptere predstavlja posebno značajan uspjeh.
Takve operacije ukazuju na rastuće sposobnosti ukrajinskih bespilotnih sustava, koji sve češće djeluju izvan neposredne zone sukoba.
Za sada nema službenih podataka o eventualnim ljudskim žrtvama među ruskim vojnim osobljem, niti su objavljene detaljne procjene štete na pogođenim letjelicama.