Kako se u svijetu sudi top političarima

Nema ih samo na Antarktiku, naprosto zato što je Antarktik nenaseljen. Za ostale kontinente ne može se reći da su cijepljeni protiv korumpiranih političara. Zavrtimo li malo globus, svugdje ćemo natrčati na nekog silnika s političkog olimpa koji trenutno sjedi u zatvoru, traje mu suđenje ili čeka proces zbog optužbi za izdaju, zloporabu vlasti i trpanje sumnjivih para na svoj konto. Trenutno stanje?

Od 2014. u Brazilu je zbog korupcije osuđeno 214 političara i top biznismena, među njima također u narodu omiljeni bivši predsjednik države (2003.-2011.) Lula da Silva. Tijekom predsjedničkih godina uspijevao se obraniti od dokazano lažnih optužbi, ali kasnije, radeći kao lobist, optužen je za primanje mita od građevinske firme Odebrecht i naftne kompanije Petrobras u korist njegove Radničke stranke i financiranja predsjedničkih izbora. Godine 2017. osuđen je na deset godina zatvora, no žalbeni sud u Porto Alegru poništio je kaznu kao suviše blagu te mu dodao još dvije godine. Bilo je to vrijeme kada se zemlja spremala za nove predsjedničke izbore, a bez obzira što se našao u zatvoru, Lula se odlučio ponovno kandidirati jer su ispitivanja javnog mijenja pokazala da bi za njega glasalo 35 posto Brazilaca.

Američki Ostap Bender vrhunski je hohštapler, uvijek umočen u milijunske dugove i lažne račune, kicoš koji nosi košulje od 1500 dolara i samo je u razdoblju od 2010. do 2014. spiskao milijun dolara na odijela šivana po mjeri. Iako mu prijeti kazna mjerljiva desetinama godina, Manafort se brine za eleganciju u sudnici. Od sutkinje Amy Berman Jackson tražio je prije nekoliko dana dozvolu da zatvorsku uniformu zamijeni svojim odijelima, što mu je ona odobrila.

Glavna zvijezda najvećeg korupcijskog skandala u povijesti Malezije jest bivši premijer Najib Razak, a 12. veljače počinje mu suđenje zbog pranja novca i zloporabe moći povezane s milijardama dolara navodno opljačkanih iz državnog fonda 1MDB. Optužba tvrdi da je na Razakov osobni konto na tajanstven način sletio 681 milijun američkih dolara te da su on i njegova ekipa opljačkani novac državnog fonda trošili na sve i sva, od kupovine nekretnina u SAD-u i luksuzne jahte korištene u privatne svrhe do financiranja holivudske produkcije, uključujući film 'Vuk s Wall Streeta'. U neviđeni skandal upetljana su dva 'vuka', bankari Tim Leissner i Roger Ng iz Goldman Sachsa, najčuvenije banke na Wall Streetu.

No sudbeni se sustav Lulom vješto loptao, pri čemu su – prema tvrdnji branitelja – obilato kršena njegova ljudska prava. Slučaj je stigao do vrhovnog federalnog suda, ali nije pomogla ni peticija habeas corpus (zakon u kaznenom pravu koji štiti osobnu slobodu od samovolje izvršne vlasti), ni žalba Odboru za ljudska prava UN-a, ni pokret za njegovo oslobađanje, ni peticije uglednih intelektualaca i članova američkog Kongresa koji su tvrdili da je sudski postupak smišljen za izbacivanje Lule iz predsjedničke trke. Prošlog kolovoza ankete su pokazivale da bi u drugom krugu Lula potukao sve protivnike, uključujući Jaira Bolsonara, s 52 naprama 32 posto glasova.

A uoči suđenja Razak je iznajmio studio i uz glazbenu pratnju desetine svojih pristaša snimio prepjev američkog hita iz sedamdesetih 'Kiss and Say Goodbye' grupe The Manhattans, kojim se ruga vladi te lamentira o svojoj nevinosti i sebi kao žrtvi osvete i klevete. Dospjevši na društvene mreže, videosnimka je preko noći postala virtualni hit.

Afrika: Južnoafrički bivši predsjednik Jacob Zuma očekuje suđenje

Obilježeno ekonomskom stagnacijom, nezaposlenošću, korupcijom i padom kreditnog rejtinga, predsjednikovanje Jakoba Zume navodno je Južnoafričku Republiku stajalo 83 milijarde dolara. Tijekom devet godina na vlasti, od 2009. do prisilne ostavke 2018., Zuma je preživljavao mnoge optužbe, vodeći duge pravne bitke zbog navodnog reketarenja i korupcije, naročito zbog sumnjivih interesnih veza s najmoćnijom južnoafričkom obitelji Gupta.