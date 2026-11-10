Kako se sputavaju pacijenti u psihijatrijskim bolnicama? Protokoli su jasni, ali postoji ozbiljan problem

Arian Jarić Dauenhauer, predstavnik sindikata Zajedno za psihijatriju i medicinski tehničar Klinike za psihijatriju Vrapče, rekao je za HRT da se u standardnim postupcima s kojima je upoznat nije susreo s korištenjem jastuka prilikom sputavanja.

Prema pisanju HRT-a, sputavanje pacijenata može biti fizičko, uz korištenje posebnih pomagala poput remenja i zaštitne košulje, ili kemijsko, primjenom lijekova za brzo smirivanje, odnosno sedaciju.

'Prema mojim saznanjima, u standardnim operativnim postupcima nisam vidio korištenje jastuka i ne znam koja je njegova svrha u toj situaciji', rekao je Dauenhauer.

Dodao je da je čuo navode o korištenju jastuka radi sprečavanja pljuvanja ili griženja, ali da se osobno s takvom praksom nije susretao.

Za sputavanje potrebno najmanje pet medicinskih tehničara

Kako navodi HRT, humano sputavanje provodi se uz nadzor psihijatra i najmanje pet medicinskih tehničara.

Goran Arbanas, pročelnik Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče, objasnio je da bolnice imaju vlastite protokole i pravila dokumentiranja postupaka, usklađene sa zakonom i pravilnikom.

Istaknuo je da se policija poziva kada zdravstvena služba ne može kontrolirati situaciju, ali i da postoje slučajevi u kojima je potrebno odmah reagirati.

Psihijatrica Arlena Sabljar, zamjenica ravnatelja Psihijatrijske bolnice Ugljan, za HRT je objasnila da se prilikom sputavanja nastoji postupno fiksirati pacijentove ekstremitete, uz posebnu pozornost na sprečavanje ozljeda glave. Cilj je pritom smiriti pacijenta i potaknuti ga na suradnju i prihvaćanje terapije.

Nedostatak osoblja i iscrpljenost zaposlenika

Stručnjaci upozoravaju da uz propisane postupke ključnu ulogu imaju dovoljan broj educiranih djelatnika i njihova osposobljenost za krizne situacije.

Tomislav Drožđek iz sindikata Zajedno za psihijatriju rekao je za HRT da su zbog povećanog broja agresivnih ispada organizirani tečajevi samoobrane, uključujući krav magu, kao i edukacije o humanom sputavanju koje se održavaju dvaput godišnje.

Upozorio je i na iscrpljenost zaposlenika te nedovoljan broj djelatnika u odnosu na broj pacijenata.

Pravobraniteljica godinama upozorava na probleme

HRT podsjeća da pučka pravobraniteljica već godinama upozorava na predugu primjenu mjera prisile, nedostatke u vođenju evidencije i nedovoljnu edukaciju osoblja.

Zbog smrti pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan pokrenula je ispitivanje te najavila nenajavljeni obilazak bolnice.