Što se zapravo dogodilo Kristianu Perišu? Rekonstrukcija tragedije koja je potresla Hrvatsku

U filmu ' Let iznad kukavičjeg gnijezda ' Miloša Formana, snimljenom prema romanu Kena Keseyja, glavnog lika McMurphyja nekoliko puta odvode na 'tretman' u posebnom odjelu psihijatrije. Kesey je nadahnuće za roman pronašao u svom iskustvu rada u psihijatrijskoj ustanovi, iako su likovi i događaji fikcionalni. Ono što se dogodilo McMurphyju zastrašujuće je koliko i ono što se prema svemu sudeći događalo u Jankomiru. S razlikom da je film fikcija, a događaji u Jankomiru stvarni.

Periševa smrt otvorila je niz ozbiljnih pitanja o postupanju medicinskog osoblja, odgovornosti nadležnih institucija te poštivanju protokola i pravilnika za postupanje u ovakvim situacijama.

Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. Njegova bi smrt vjerojatno bila još jedna u nizu smrti u bolnicama o kojima javnost nikad ne bi doznala da 17 dana kasnije nisu uhićena četvorica medicinskih tehničara zbog sumnje na teško ubojstvo.

Prema dostupnoj kronologiji, član obitelji prijavio je da je Periš toga dana bio psihički rastrojen i da je imao paranoidne misli.

Policajci su najprije intervenirali na obiteljskoj adresi, a zatim još dvaput u bolnici.

Periš, diplomirani kineziolog, bivši atletičar i dugogodišnji trener u paraobaranju ruke, nije želio u bolnicu. 'Ne želim unutra, prošli put ste me gušili i vezali za krevet, ne želim da me doktori diraju, hoću pričati samo s policijom', rekao je, prema policijskom izvješću koje su objavili mediji.

Kako je ipak zaprimljen u bolnicu, tek treba utvrditi.

Dvostruka intervencija policije

Problemi su počeli dok je čekao pregled. Osoblje je pozvalo policiju zbog verbalnih napada i prijetnji. Kada su službenici u 15.23 razgovarali s dežurnom liječnicom, mirno je sjedio na klupici.

Nakon toga pristao je ući i primio terapiju. Pri ponovnom dolasku oko 17 sati policajci su ga zatekli vezanog za krevet, ošamućenog i dezorijentiranog.

Prema tvrdnjama dvoje djelatnika, prijetio je da će pobiti osoblje i sve muslimane. Tijekom druge policijske intervencije rečeno je da je uspješno fiksiran za krevet i da više nema potrebe za postupanjem policije. Rečeno im je i da nije prijetio osoblju niti ga ugrožavao.

Kobnih 10 minuta

Između 20.02 i 20.12 sati videonadzor u sobi muškog Odjela integrativne psihijatrije zabilježio je postupanje tehničara koje je, prema informacijama iz istrage, završilo njegovom smrću.

Prema opisu snimke, trojica tehničara pritiskala su ga rukama prema krevetu dok je četvrti zatezao remenje. Nakon toga jedan mu je pritisnuo lice, a drugi stavio jastuk na glavu. Dvojica su mu koljenima pritiskala vrat dok su ga ostali udarali u glavu i trbuh.

Policijsko izvješće navodi da su nastavili pritiskati jastuk na njegovo lice te mu koljenima pritiskati vrat i nakon što je prestao pružati otpor. Potom se vidi pokušaj reanimacije. Istraga će morati rekonstruirati što se točno događalo tog kobnog dana, iz minute u minutu.

Nakon Periševe smrti o tome je obaviještena policija, a potom i njegova obitelj, kojoj je rečeno da je preminuo od zatajenja srca.

Iako članovima obitelji isprva nije bilo dopušteno vidjeti ga, poslije im je to ipak omogućeno te su primijetili hematome na vratu, ranice ispod usnice i tragove krvi oko usta.

Prema iskazu jednog člana obitelji, liječnica im je rekla da su ozljede posljedica intubacije. Obitelj je takvo objašnjenje dovela u pitanje, navodeći da Periš prije dolaska u bolnicu nije imao te ozljede. Sve to, ponavljamo, događalo se 21. listopada.

Prijava i uhićenje tehničara

Zbog sumnji u okolnosti njegove smrti obitelj je krajem listopada, uz pomoć odvjetnika Leona Zrnića, zatražila utvrđivanje odgovornosti i očuvanje snimki videonadzora kao mogućeg ključnog dokaza.

U subotu 7. studenoga, više od dva tjedna nakon Periševe smrti, policija je uhitila četvoricu medicinskih tehničara u dobi od 22, 28, 32 i 52 godine zbog sumnje da su počinili teško ubojstvo. Dan kasnije privedeni su na Županijski sud u Zagrebu te im je određen jednomjesečni istražni zatvor.

U ponedjeljak 9. studenoga ravnateljica bolnice pokrenula je postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu četvorici tehničara. Ispred nje okupili su se zdravstveni djelatnici te su izrazili zabrinutost zbog uhićenja kolega, ali i upozorili na sigurnosne probleme i nedostatak odgovarajuće podrške pri postupanju s agresivnim pacijentima. Ministarstvo zdravstva istoga dana priopćilo je da je službenu prijavu neželjenog događaja zaprimilo tek 9. studenoga i zatražilo hitno očitovanje Grada Zagreba, osnivača bolnice.

U poslijepodnevnim satima, nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, pred novinare je stao premijer Andrej Plenković i slučaj iz kriminalističke domene prebacio u političko prepucavanje, nastojeći političkim spinom odmaknuti fokus od slučaja Zadravec.

'Mislim da je puno krupniji problem ovo što se dogodilo u bolnici Sveti Ivan u Jankomiru, koja je gradska bolnica Grada Zagreba, gdje je 32-godišnjak ubijen', rekao je Plenković. Ocijenio je da je riječ o puno krupnijem političkom, medijskom i zdravstvenom problemu od 'imenovanja jedne osobe na neko mjesto, neki odjel, u neku bolnicu, pa makar to bio i KBC Sestre milosrdnice'.