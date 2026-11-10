Odvjetnik iznio nove detalje o slučaju koji je šokirao Hrvatsku

U međuvremenu se otvorilo i pitanje postupanja zaposlenika nakon njegove smrti, kao i okolnosti u kojima je obitelj doznala što se dogodilo.

Slučaj je izazvao dodatnu pozornost nakon objave snimki iz bolnice na kojima se , prema ranijim medijskim izvještajima, vidi kako medicinski tehničari nasilno sputavaju Periša, drže mu jastuk na licu, pritišću ga nogom za vrat i udaraju.

Leon Zrnić , odvjetnik njegove obitelji, za Dnevnik.hr je ispričao da obitelj n ije bila obaviještena o smrti, nego je za nju doznala tek n akon što se sama raspitivala o njegovu stanju.

Iz vozila hitne pomoći javio se obitelji

Prema riječima odvjetnika Zrnića, Periš se kobne večeri nije osjećao dobro pa je pozvana hitna pomoć kako bi ga prevezla u Kliniku, gdje je očekivao da će dobiti potrebnu pomoć.

'On se videosnimkom javio obitelji iz vozila hitne pomoći i rekao da se već bolje osjeća, a neko vrijeme nakon dolaska u bolnicu htio je otići. Nisu ga pustili, nego su pozvali policiju, koja je rekla da nema osnove za postupanje jer pacijent nije agresivan', ispričao je Zrnić novinarku Dnevnika hr. Vanji Moskaljovu.

Odvjetnik kaže da ne zna što se potom događalo i kako je došlo do toga da su zaposlenici Klinike Periša vezali za krevet. No, tvrdi da je i postupanje nakon njegove smrti za obitelj bilo izrazito potresno.

Obitelj uočila ozljede na glavi i vratu

'Obitelji nitko nije javio da je Kristian preminuo. Oni su se raspitivali kako mu je, ali nisu mogli dobiti nikakvu informaciju, nego su im tek nakon sat vremena rekli da je preminuo. Po dolasku u Kliniku nisu im odmah dopustili vidjeti njegovo tijelo, uz obrazloženje da je drugi pacijent u sobi, no na kraju su popustili te je obitelj vidjela tijelo', rekao je odvjetnik.

Prema njegovim riječima, obitelji je objašnjeno da je Periš dobio jedan lijek, nakon čega je preminuo od srčanog zastoja. Međutim, članovi obitelji primijetili su ozljede na njegovoj glavi i vratu.

'Rekli su im da su te ozljede nastale zbog intubacije, ali on uopće nije bio intubiran', tvrdi Zrnić.

Odvjetnik podnio kaznenu prijavu

Obitelj je posumnjala da je riječ o nasilnoj smrti pa se, u dogovoru s odvjetnikom, obratila policiji. Ondje su im, tvrdi Zrnić, rekli da se može postupati tek nakon što stigne nalaz obdukcije, na koji se može čekati četiri do pet mjeseci.

Zbog toga je odvjetnik sastavio kaznenu prijavu zbog nesavjesnog liječenja, zatražio inspekcijski nadzor u Klinici te podnio zahtjev za očuvanje snimki nadzornih kamera iz prostora u kojima je Periš boravio nakon dolaska u ustanovu.

Zrnić pritom naglašava da Periš nije bio smješten na odjelu za ovisnike te da prema liječničkom nalazu u njegovu tijelu nisu pronađeni tragovi narkotika.

Obitelj šokirana izjavom doktorice

Objavljene snimke, odnosno njihovi dijelovi koji su dospjeli u medije, dodatno su traumatizirali obitelj, kaže odvjetnik. Nezadovoljni su i izjavama s konferencije za medije koju su održali medicinske sestre i tehničari, osobito istupom jedne liječnice.

'Izjava te doktorice da su ti tehničari pošteni, vrijedni i dobri ljudi koji su samo radili svoj posao te da ona odgovorno tvrdi da nisu ništa prekoračili u svom postupanju, je sramotna. Takve izjave davati, a pogotovo kad se vidi snimka onoga što se događalo jednostavno je – sramotna', poručio je Zrnić.

Dodao je da razumije koliko je posao medicinskih tehničara zahtjevan, osjetljiv i težak, ali smatra da takve izjave u ovim okolnostima nisu primjerene.