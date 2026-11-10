Cure nove informacije iz istrage: Policija snimke iz bolnice izuzela tek dva tjedna nakon prijave

U međuvremenu su četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo završila u istražnom zatvoru, a svi su dobili izvanredne otkaze. Unutarnji nadzor u bolnici još traje, dok će se konačan uzrok smrti utvrđivati dodatnim sudsko-medicinskim i toksikološkim vještačenjima.

Dan ranije slučaj je policiji prijavila i ravnateljica bolnice Majda Grah. Ona je, naime, 4. studenoga osobno pregledala snimke i uočila nepravilnosti , nakon čega je odlučila obavijestiti policiju.

Prema informacijama koje je novinarka Indexa Ana Raić doznala iz dva izvora , policija je snimke izuzela 6. studenoga, iako je obitelj prijavu zbog sumnje na nesavjesno liječenje podnijela još 23. listopada.

Odvjetnik tražio da se snimke sačuvaju još 23. listopada

Obitelj je posumnjala u okolnosti Periševe smrti nakon što je na njegovu tijelu uočila ozljede na glavi i vratu za koje tvrdi da ih ranije nije imao. Dodatno ih je uznemirilo to što ih bolnica nije odmah obavijestila o njegovoj smrti, nego su za nju doznali nakon vlastitog raspitivanja.

Obitelj je angažirala odvjetnika Leona Zrnića, koji je 23. listopada podnio kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu te zatražio inspekcijski nadzor Ministarstva zdravstva i očuvanje snimki videonadzora.

'Dana 23. listopada 2026. podnio sam kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu kao i zahtjev nadležnom Ministarstvu radi provođenja inspekcijskog nadzora nad ustanovom te zahtjev ustanovi da sačuva sve snimke videonadzora jer sam vidio da će se u suprotnom sve zataškati', izjavio je Zrnić za Index.

Predsjednik Upravnog vijeća bolnice Mirando Mrsić potvrdio je da je ravnateljica snimke pregledala 4. studenoga, nakon što je posumnjala u vjerodostojnost izvješća koja su joj dostavljali zaposlenici. Policija ih je preuzela dva dana poslije, a članove obitelji i zaposlenike bolnice ispitala 7. studenoga.

Obdukcija pokazala brojne ozljede, uzrok smrti još nije poznat

Preliminarni nalaz obdukcije pokazao je da je Periš na tijelu imao brojne ozljede, među kojima krvne podljeve, oguljotine, tragove uboda medicinskim iglama te prijelome nekoliko rebara i prsne kosti. Utvrđeni su i edem pluća te edem mozga.

Ipak, nalaz zasad nije dao konačan odgovor o uzroku smrti. Za njegovo utvrđivanje potrebna su dodatna sudsko-medicinska i toksikološka vještačenja, kojima će se ispitati i jesu li u tijelu bili prisutni lijekovi ili druge tvari koje su mogle utjecati na smrt.

Četvorica tehničara u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo

Prema opisu snimke videonadzora iz policijskog izvješća u koje je Index imao uvid, Periš je tijekom intervencije bio vezan za bolnički krevet. Medicinski tehničari pritiskali su ga rukama i koljenima te mu stavljali jastuk na lice. Pojedini postupci, prema policijskom opisu, nastavili su se i nakon što je pacijent prestao pružati otpor.

Istražitelji sumnjaju da su četvorica tehničara prekomjernom primjenom sile, protivno pravilima medicinske struke, prouzročila Periševu smrt. Sva četvorica nalaze se u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo.

Trojica su izvanredne otkaze dobila 5. studenoga, a četvrti je otpušten naknadno, nakon što je policijska analiza snimke utvrdila i njegovu ulogu u fizičkom sputavanju pacijenta.

Kako je rekao Mrsić, upravo je sudjelovanje četvrtog tehničara u tom dijelu intervencije promaknulo ravnateljici Majdi Grah prilikom prvog pregleda snimke.