Peternel traži smjene zbog slučaja Jankomir, Raspudić pita što je znao Tomašević

Četvorici medicinskih tehničara određen je u nedjelju navečer istražni zatvor zbog sumnje na teško ubojstvo pacijenta 21. listopada, a Ministarstvo zdravstva uputilo je izvanrednu inspekciju radi provjere poštivanja medicinskih procedura i sigurnosnih protokola.

''Kako je moguće da je ravnateljica još uvijek ravnateljica? Iz Možemo tvrde da su oni drugačiji, demokratični i transparentni, za razliku od Bandića i svih ostalih. Kako niste smijenili Upravno vijeće i ravnateljicu?'', pitao je Peternel u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.

"Ravnateljica se mora baviti najosjetljivijim segmentom takve jedne specijalne ustanove, a to je upotreba sile radi sprečavanja bolesnika ako su prijetnja za osoblje i druge pacijente. Kako netko može voditi ustanovu, a ne zna što se u njoj događa?", upitao je Peternel.

Jankomir nije jedina bolnica u kojoj su potrebne smjene, smatra Peternel. Naveo je i ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice zbog slučaja pacijentice kojoj su greškom izvađeni organi, a da o tome nije obaviještena Komora.

Zastupnik HDZ-a Marin Piletić prozvao je SDP i Možemo za pokušaj zataškavanja slučaja Jankomir raspravom o imenovanu Dijane Zadravec na mjesto predstojnice Klinike u KBC-u Sestre milosrdnice.

''Mi danas na upite o tome dobivamo podsmijehe. Važnije je međusobno prepucavanje unutar kadrova jedne bolnice, nego gruba, nasilna smrt u bolnici u čije su Upravno vijeće postavljeni isluženi ministri i članovi sekte Možemo'', rekao je.

Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika pita kako je moguće da gradonačelnik Tomislav Tomašević tri tjedna nije znao što se dogodilo u bolnici Sv. Ivan.

"Zašto se preskače Upravno vijeće u kojem sjedi Mirando Mrsić i Tomislav Domes iz Možemo. Treba vidjeti kronologiju kada je tko što doznao'', kazao je Raspudić.