Uskok pokrenuo istragu protiv kutinskog vijećnika zbog primanja 200 eura mita

U tom je svojstvu od osobe upućene na izvršavanje rada za opće dobro u vijeće mjesnog odbora, zatražio 200 eura kako bi joj zauzvrat omogućio da rad za opće dobro ne mora izvršiti, priopćio je Uskok.

Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitet, izvijestio da je Kinderman nedjelo za koje ga terete počinio od 1. do 9. studenoga u Kutini, kao predsjednik vijeća jednog mjesnog odbora Grada Kutine ovlašten za nadzor nad izvršenjem rada za opće dobro i vođenje evidencije o broju sati tog rada koje su odradili osuđenici u prekršajnom postupku.

'U tu je svrhu okrivljenik, znajući da ta osoba nije izvršila rad za opće dobro, sačinio i potpisao dopis vijeća tog mjesnog odbora u kojem je neistinito naveo da je ta osoba izvršila rad za opće dobro te ga dostavio nadležnom sudu. Kao nagradu za opisano postupanje, okrivljenik je od navedene osobe uzeo 200 eura', navode u priopćenju.

Uskok dodaje da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu protiv Kindermana predložiti određivanje istražnog zatvora.

Eko Moslavina

Ovo nije prvi put da se Kinderman našao pod istragom zbog sumnje na korupciju. On je jedan od suoptuženika u postupku protiv kutinskog gradonačelnika Zlatka Babića, koji se vodi zbog afere Eko Moslavina.

Prema optužnici Uskoka, Kinderman je, tada kao nezavisni gradski vijećnik, od studenoga 2019. do travnja 2020. s Babićem navodno dogovorio da će njegov sin dobiti posao u gradskoj komunalnoj tvrtki Eko Moslavina u zamjenu za političku podršku gradonačelniku prilikom glasovanja o gradskom proračunu i njegovim izmjenama.

Prema navodima optužnice, nakon što je Kinderman podržao Babićeve prijedloge u Gradskom vijeću, tadašnji gradonačelnik od direktorice Eko Moslavine Adrijane Cvrtile tražio je da zaposli Kindermanova sina.

Slučaj je dio afere koja je izbila nakon što je Cvrtila javno progovorila o navodnim političkim pritiscima i pogodovanjima pri zapošljavanju u gradskoj tvrtki.

Politička suradnja Babića i Kindermana nastavila se i nakon izbijanja afere i podizanja optužnice. Na lokalnim izborima 2025. Kinderman se našao na kandidacijskoj listi grupe birača koju je predvodio Zlatko Babić. Bio je četvrti na listi te je ponovno postao član Gradskog vijeća Kutine.

Babić ga je nakon toga imenovao i za predsjednika Nadzornog odbora gradske tvrtke Komunalni servisi Kutina.