Kako je omikron ukrao Božić: Blagdansko raspoloženje vidi se i po listi najpopularnijih serija na Netflixu

Širenje omikrona produžilo je pandemiju koronavirusa na još jedan Božić, pa se Djed Božićnjak mora držati epidemioloških mjera, a obitelji uvesti restrikcije u svoja okupljanja

Jedan od pokazatelja mračnijeg raspoloženja stanovnika je lista najpopularnijih serija na Netflixu uoči Božića – jedna od njih je „Neoprostivo“, priča o ženi osuđenoj za ubojstvo koja je izašla iz zatvora i pokušava dobiti oprost.

Popis bestsellera New York Timesa predvode knjige o identitetu i ropstvu, a na glazbenom servisu Spotify najpopularnija je pjesma o lošem prekidu veze, ispred vječnog hita Mariah Carey „All I Want for Christmas Is You“.

U Velikoj Britaniji je pjesmom broj 1 svih vremena za Božić proglašena distorzirana „Killing In The Name“ kalifornijskog sastava Rage Against The Machine.

No bijes zbog krize koja ne prestaje, dugih redova za testiranje i otkazanih letova nisu spriječili Djeda Božićnjaka da dostavi svoje darove.