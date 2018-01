Kako Amerika postaje Rusija, a Rusija se pretvara u Ameriku

Dok se u Washingtonu i New Yorku prvih dana nove godine živa noću spuštala na -15, stanovnici Moskve i Peterburga uživali su na dva stupnja iznad nule. Do sada smo navikli na zabundane Moskovljane u šubarama, a sada sjeveroistočni dio SAD-a podsjeća na Sibir. I polarna hladnoća i nesnosne vrućine dio su iste priče o globalnom zatopljenju koja ne znači samo snježne mećave i uragane, nego temeljit utjecaj na ljudsko zdravlje, ekonomiju i nacionalnu sigurnost

Brutalna hladnoća i rekordni nanosi snijega posjetili su sjeveroistok zemlje, pretvorivši čuvene slapove Niagare u golemu ledenu skulpturu, u gradiću Erie u Pennsylvaniji za Božić je napadalo rekordnih 135 centimetara snijega, a jezero Ontario se smrzavalo na -20, no zbog ledenih kanadskih vjetrova subjektivni osjećaj hladnoće bio je minus 34 stupnja.

Dok se u Washingtonu i New Yorku prvih dana nove godine živa noću spuštala na -15, stanovnici Moskve i Peterburga uživali su na dva stupnja iznad ništice. Do sada smo navikli na zabundane Moskovljane u šubarama te s injem na brkovima, a sada te slike gledamo na ulicama New Yorka, dok sjeveroistočni dio SAD-a podsjeća na Sibir – kao da se u klimatskom smislu dio Amerike pretvara u Rusiju, a europski dio Rusije u Ameriku. Jer na zapadu europskog dijela Rusije snijega je sve manje, a stručnjaci predviđaju da će do 2100. europska Rusija biti toplija za sedam stupnjeva.