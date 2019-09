Kakav je bio vrhunac turističke sezone? Cappelli: Ništa se ne događa što se nije događalo prije

Jesmo li uspjeli u nastojanju da turizam imamo svih 365 dana u godini? Što radimo na promidžbi kod nas i u svijetu? Ugrožavaju li nas konkurenti na Mediteranu? Kakva će biti sljedeća sezona, hoćemo li spuštati cijene i povećati plaće zaposlenima u turizmu? Imamo li dovoljno radnika? U Otvorenom su gostovali: Gari Cappelli, ministar turizma, Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, Martina Bienenfeld, direktorica TZ Zagreb, Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK, Sean Lisjak, Udruženje marina HGK

'Oko 800 tisuća ljudi više je bilo ove godine u Hrvatskoj. Izbjegavam te fizičke brojke, meni su bitni financijski rezultati, koji su bili jako dobri. Stoga smo mijenjali zakone, išli u rekategorizaciju. Tu gdje se ulaže, tu su rezultati - u kampovima, u hotelima i u privatnom smještaju daleko veća popunjenost. Ako kažem da Sv. Petar u šumi vile s bazenom imaju 160 dana popunjenost mislim da sam sve rekao. 50 kilometara su od mora. Ove godine do izražaja je došlo to što velike destinacije imaju veći turistički promet, poput Zagreba i Splita', istaknuo je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice . Ove je godine, dodaje, zamijećen porast domaćih gostiju i pretsezoni i postsezoni. Porast je i s dalekih tržišta, SAD-a, Kine, Koreje, Australije.

'Proizlaze dvije bitne poruke: ondje gdje se ulaže u kvalitetu, tamo nema problema ni s prodajom kapaciteta i postizanjem cijena. I drugo je produženje glavne turističke sezone na pretsezonu i postsezonu što je jedan od naših strateških ciljeva, rekao je Staničić. Nakon nekoliko godina, ove godine bilježimo porast iz Rusije, Ukrajine, Francuske, Brazila. Dakle, Svjetsko nogometno prvenstvo je utjecalo na vidljivost Hrvatske i jačanje snage brenda na svjetskom emitivnom tržištu. Mislim da je Hrvatska turistička zajednica zajedno s ministarstvom, hvala i našim nogometašima na uspjehu, to dobro iskoristila u promotivne svrhe. Struktura svega onoga što se događa i u Zagrebu i u Hrvatskoj pokazuje zapravo da ne stagniramo i da imamo zasad jako dobre rezultate prema onome što smo i planirali', istaknula je Martina Bienenfeld, direktorica TZ Zagreb. Za Zagreb smo predviđali rast između 2 i 5 posto, Zagreb ovog trenutka ima 3 posto više dolazaka i 4 posto više noćenja, dakle na razini smo Hrvatske, a tek dolazi advent.

Struktura gostiju

'Ali za razliku od Hrvatske, struktura naših gostiju je bitno drugačija. Najborniji gosti su iz Južne Koreje, najbrojniji po noćenju su gosti iz SAD-a. Nijemci su nama tradicoinalno drugi, međutim, struktura naših gostiju u top deset su gosti iz svih krajeva svijeta, a najmanje zapravo europski. Mi zapravo možemo reći da smo destinacija 365, i mi svaki mjesec otpočetka godine pa do kraja bilježimo oko 100 000 registriranih gostiju što je zapravo jako dobro. U ljetnim mjesecima puno više. Nama to jesu gosti koji nastavljaju svoje godišnje odmore u nekoj drugoj destinaciji u Hrvatskoj, međutim ostatak godine, ovih prvih šest mjeseci i nakon, sada što nas očekuje to su gosti koji ciljano dolaze u Zagreb jer otkrivaju glavni grad', kaže Bienenfeld.

'Što se tiče malih iznajmljivača, velika većina je bila dobro popunjena i to pokazuje da još uvijek postoji velik interes za privatni smještaj. Informacije koje dobiva o sezoni, su pozitivne', rekla je Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma.

'Oko 33 posto su imali bolju sezonu, 33 posto istu, 6 posto se izjasnilo da su imali izvrsnu sezonu. 25 posto je reklo da su imali lošiju. To znači da je ipak bila velika popunjenost, ljudi su bili zadovoljni. Što se tih koji su imali 25 posto lošiju sezonu, mislim da dolazi do te jedne granice kada se jedan dio iznajmljivača mora zapitati u čemu griješi i zbog čega su bili u špici sezone loše popunjeni, rekla je Kalcina. Nautika ide smjerom kakav smo i očekivali. Sa oko 17 tisuća vezova za goste čija struktura se ne mijenja tako intenzivno, sa svim ulaganjima koje vlasnici marina rade ostvarujemo rezltate koje smo zacrtali,' tvrdi Sean Lisjak, Udruženje marina HGK .

Ulaganje u pet slavonskih županija

'Nautika nema velikih izazova s kojima se ne može nositi. Ono što uvijek ističem je u okviru nekih zakonskih rješenja donijeti nove pretpostavke za nove iskorake nautike kao takve, dakle marina gdje ćemo otvoriti mogućnosti dodatne zarade. Sve naše marine su više manje adekvatno popunjene, 98% je popunjenost marina, navodi Lisjak. Ministar podržava sve što u turizmu može napraviti pomake. Uz to ističe da slijedi jedan od najvažnijih zakona o turističkom zemljištu koji će, kaže, vrlo brzo biti upućen u proceduru. Njime se, dodaje, omogućuje preko 3 milijarde novih investicija, zapošljavanja i onoga što s tim dolazi. U kontinentalnom turizmu je porast dolazaka 30 posto', rekao je ministar. Ističe da se planira uložiti 575 milijuna kuna u turizam u pet slavonskih županija.