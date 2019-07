Kajin oštro odgovorio Milanoviću: Prestani sliniti kad razgovaraš s IDS-om

Bivši saborski zastupnik Damir Kajin oštro je na facebooku odgovorio Zoranu Milanoviću nakon što je on u intervjuu za Hinu rekao kako je spreman preuzeti odgovornost što je 2013. SDP kandidirao Kajina za župana, ocijenivši da SDP na tim lokalnim izborima ne bi ni prešao prag u Istri da on nije nosio listu te stanke

"Namjere nisu bile zle, to je bilo doduše daleko, 2013. godine, kada je cijela stvar izmakla kontroli. S Kajinom sam i danas dobar, premda on i dalje u svom stilu zna svašta reći, no nisam vjerovao da će se to razviti u takav sukob. Tu je, ne iz mojih usta, nekoliko puta pređena granica političke korektnosti, no ovom prilikom mogu reći da mi je žao zbog toga" poručio je Milanović u intervjuu.

Kajin je pak pozvao Milanovića da "prestane sliniti kada razgovara s IDS-om te da pokaže bar malo karaktera kada nije u stanju pokazati trunku ponosa i dostojanstva".

"Ne ponizuj se. Ti znaš da vam ja na lokalnim izborima 2013. nisam nosio listu da tvoj SDP ne bi prošao prag u Istri. Ti znaš da je tada SDP zbog moje naivnosti dobio 400 posto više no što je ikada prije i što će ikada poslije dobiti u Istri. Ti znaš da tada dvije trećine tvojih SDP-ovaca nije htjelo glasati za mene, jer su bili privjesak IDS-a od čijih su mrvica živjeli, napisao je Kajin. Dodao je da tada "presudio je Vaso iz HDZ-a koji je tražio da se glasa za Flega jer će im IDS uslugu vratiti. I tako bi" - poručio je Kajin.

Također je ustvrdio da kao premijer, u slučaju tvornice Cimos, koja se tada nalazila u velikim problemima, Milanović nije htio ništa poduzeti.

"Pričao mi je član SDP-a, ali ne samo meni, što si mu rekao kada su te pitali za Cimos? Neka propadnu. Ionako će radnici već sutra pronaći posao. Valjda u Italiji? Priznajem, kao predsjednik Vlade bio si "skroman", ali, prema Istri izuzetno galantan - opća bolnica, odvodnja, cestogradnja" - napisao je Kajin u objavi zamolivši Milanovića da "prestane govoriti o Uljaniku i 3. maju jer, kako je naveo "o tome ne zna ništa".

"Ti o tome ne znaš ništa. A ja ću te podučiti - kao što Istru nitko nije pokrao izvana, tako su i Uljanik uništili Puležani, a ne oni preko Učke", poručio je Damir Kajin predsjedničkom kandidatu Zoranu Milanoviću.