Kad odvjetnici prekrše pravila slijedi im kazna. Pogledajte koliko ih je trajno izgubilo licence i koje još kazne postoje

Dok Hrvatska odvjetnička komora (HOK) vodi disciplinski postupak protiv Tina Doličkog, Borisa Šavorića i Tonija Smrčeka, odvjetnika koji su radili na izradi lex Agrokora i koji su odradili konzultantske poslove za izvanrednu upravu Agrokora, doznali smo kakve im sankcije prijete te koliko je odvjetnika ostalo bez licence posljednjih godina

Da je disciplinski postupak HOK-a sličan 'normalnom' kaznenom postupku, potvrđuju nam iz samog HOK-a. 'Disciplinski postupak pred disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore propisan je odredbama Zakona o odvjetništvu i Statuta Hrvatske odvjetničke komore te se u disciplinskom postupku na odgovarajući način primjenjuju odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku.

Dakle disciplinska tijela Hrvatske odvjetničke komore u disciplinskom postupku primjenjuju pravila materijalnog i procesnog kaznenog zakonodavstva. Tako je rasprava pred Disciplinskim sudom HOK-a identična raspravi u kaznenom postupku. Disciplinski okrivljenik ima pravo na branitelja i može koristiti sva prava koja su propisana Zakonom o kaznenom postupku’, pojašnjavaju nam.

Kazne također ovise o težini pa one sežu od najnižih, poput novčanih kazni, sve do najstrožih, a to je trajni gubitak odvjetničke licence.