Jandroković muslimanima čestitao Kurban-bajram

"Uime Hrvatskoga sabora i osobno, svim muslimanskim vjernicima u Republici Hrvatskoj upućujem iskrene čestitke u povodu Kurban-bajrama", poručio je Jandroković u čestitki.

Istaknuo je kako Kurban-bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjemu, stavljajući u središte brigu za potrebite te spremnost na dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.

Naglasio je i kako duh te svetkovine podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti, međusobne bliskosti i poštovanja.

"Afirmirajući u vlastitom djelovanju upravo te vrijednosti, vrlo konkretno doprinosimo skladnijem suživotu u našoj Domovini, na dobrobit svih njezinih građana", poručio je.

Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Hrvatskoj zaželio je da blagdan provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi obitelji i prijateljima, zaključivši čestitku riječima: "Bajram Šerif Mubarek Olsun!".