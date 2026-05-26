Jandroković muslimanima čestitao Kurban-bajram

I.V./Hina

26.05.2026 u 16:27

Gordan Jandroković Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u utorak je uputio čestitku u povodu Kurban-bajrama predsjedniku Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftiji dr. Azizu ef. Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti

"Uime Hrvatskoga sabora i osobno, svim muslimanskim vjernicima u Republici Hrvatskoj upućujem iskrene čestitke u povodu Kurban-bajrama", poručio je Jandroković u čestitki.

Istaknuo je kako Kurban-bajram nosi snažne poruke o važnosti vjere, požrtvovnosti i ljubavi prema bližnjemu, stavljajući u središte brigu za potrebite te spremnost na dobrotu, razumijevanje i čovječnost u svakodnevnom životu.

Naglasio je i kako duh te svetkovine podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti, međusobne bliskosti i poštovanja.

"Afirmirajući u vlastitom djelovanju upravo te vrijednosti, vrlo konkretno doprinosimo skladnijem suživotu u našoj Domovini, na dobrobit svih njezinih građana", poručio je.

Svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti u Hrvatskoj zaželio je da blagdan provedu u miru, zdravlju i radosti, okruženi obitelji i prijateljima, zaključivši čestitku riječima: "Bajram Šerif Mubarek Olsun!".

